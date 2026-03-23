Бубнов объяснил ошибку Акинфеева в матче с махачкалинским «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о голе, забитом «Динамо Мх» в гостевом матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Они забили этот гол после ошибок. В центре обороны Лукин ошибся. А потом неуверенно Акинфеев сыграл, опоздал с выходом, с выходом за пределы штрафной площадки, чтобы подстраховать центральных защитников, потому что они «вне игры» делали и ошиблись, Лукин в первую очередь.

И потом, в последний момент, я думаю, он не столько напугался, что травму получит, сколько боялся, что будет фол последней надежды и команда останется ко всему ещe в меньшинстве, без вратаря. Поэтому не так жeстко пошeл на мяч и Агаларов его переиграл и забил практически в пустые ворота», – сказал Бубнов.