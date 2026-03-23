Игрок «Локомотива» договорился о новом контракте с зарплатой в 8 миллионов в месяц

«Локомотив» договорился о продлении контракта с вратарем Антоном Митрюшкиным.

Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2030 года.

Зарплата голкипера по новому договору в итоге составит 8 миллионов рублей в месяц. Ранее он получал в клубе 5 миллионов, а в переговорах просил повышение до 10 миллионов. Клуб изначально предлагал 7 миллионов

Также Митрюшкин получит «подъeмный» бонус за подписание контракта – 60 миллионов рублей. Сторона игрока просила 100 миллионов, а клуб изначально предлагал 45 миллионов.