Игрок «Локомотива» договорился о новом контракте с зарплатой в 8 миллионов в месяц

«Локомотив» договорился о продлении контракта с вратарем Антоном Митрюшкиным.
Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2030 года.
Зарплата голкипера по новому договору в итоге составит 8 миллионов рублей в месяц. Ранее он получал в клубе 5 миллионов, а в переговорах просил повышение до 10 миллионов. Клуб изначально предлагал 7 миллионов
Также Митрюшкин получит «подъeмный» бонус за подписание контракта – 60 миллионов рублей. Сторона игрока просила 100 миллионов, а клуб изначально предлагал 45 миллионов.
- 30-летний Митрюшкин в этом сезоне провел за «Локомотив» 22 матча, пропустил 29 голов, сыграл на ноль в 4 встречах.
- Он выступает за красно-зеленых с лета 2024 года.