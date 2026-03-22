Тысячи болельщиков «Балтики» поддержали дисквалифицированного Талалаева

Болельщики «Балтики» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Андрея Талалаева.
Она состоялась на матче 22-го тура чемпионата России против «Сочи» (4:0). Фанаты надели специальные футболки и скандировали фамилию дисквалифицированного тренера.
- Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
- «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
- В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).
Источник: «Бомбардир»