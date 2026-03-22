  • Тысячи болельщиков «Балтики» поддержали дисквалифицированного Талалаева

Тысячи болельщиков «Балтики» поддержали дисквалифицированного Талалаева

22 марта, 09:28
9

Болельщики «Балтики» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Андрея Талалаева.

Она состоялась на матче 22-го тура чемпионата России против «Сочи» (4:0). Фанаты надели специальные футболки и скандировали фамилию дисквалифицированного тренера.

  • Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1774162117
Ждите после дисквы балалая новых фортелей
Ответить
Красногвардейчик
1774164340
И болельщики значит такое же быдло
Ответить
Skull_Boy
1774165812
Быть быдлом значит почет
Ответить
Hector вернулся
1774168444
Поддержали быдло?
Ответить
Интерес
1774171989
Молодцы.Ещё и карточки красного цвета с автографом Талалаева были.Но все "обиженки" ниже уже высказались, причём-из клубов, фанаты которых образцом поведения никогда не служили.Да и тренеры тоже,зачастую.
Ответить
СПОРТ 21 века
1774175037
Истинная сила всегда познаётся в единстве и в объединении. Когда это существует, любая задача по плечу. В Балтике с этим проблем нет. Именно поэтому они идут в тройке. Есть ощущение, что это даже не предел... "Все в Премьер-лиге желают нам зла. Но нам всё равно, мы идём до конца. В крови есть характер, значит, выйдем со дна. Не злите балтийцев, а то смоет волна". (Любопытные слова из телеги балтийцев, где всё отображено в лирике и звучит как девиз)...
Ответить
Vitaga
1774184640
почему Бомбардир так пишет ..- мол Талалаев спровоцировал? провокатором был игрок ЦСКА
Ответить
