Тысячи болельщиков «Балтики» поддержали дисквалифицированного Талалаева

Болельщики «Балтики» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Андрея Талалаева.

Она состоялась на матче 22-го тура чемпионата России против «Сочи» (4:0). Фанаты надели специальные футболки и скандировали фамилию дисквалифицированного тренера.