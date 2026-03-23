Мостовой написал стих в честь 1000-й шайбы Овечкина в НХЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на 1000-ю шайбу Александра Мостового в НХЛ с учeтом плей-офф. Он написал в его честь стихотворение.
«Саня, весь мир ты снова удивил,
Когда свой тысячный забил,
Рекорд поставив неземной.
Мои аплодисменты, Александр Мостовой».
- Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу в карьере НХЛ (суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф) в воскресенье. Юбилейный гол был забит в домашнем матче против «Колорадо».
- Хоккеист «Вашингтона» стал вторым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки, после Уэйна Гретцки.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового