  • Реакция Червиченко на попадание мяча в руку Маркиньосу в игре с «Оренбургом»

Реакция Червиченко на попадание мяча в руку Маркиньосу в игре с «Оренбургом»

23 марта, 13:25
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку вингера команды Маркиньоса в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

На 67-й минуте встречи после выноса мяча защитником «Спартака» Русланом Литвиновым мяч попал в руку бразильца в штрафной площади красно-белых. Судейская бригада Рафаэля Шафеева не стала просматривать ВАР и не назначила пенальти в ворота москвичей.

– Был ли пенальти в данном эпизоде?

– На мой взгляд, да. Если бы эта рука была в игровом положении, то можно было не давать. Но поскольку Маркиньос эту руку поднял – прямо видно, как он схватил пятерней этот мяч – можно было дать. У нас пенальти дают по-разному. Помимо нарушений важно понимать кому дают, кому не дают.

В прошлом туре в матче «Спартака» и «Зенита» поставили первый пенальти, когда дернули Сантоса. В следующем матче с «Ростовом» Чистякова точно также дергают и ничего, фол пропустили.

Вчера у «Балтики» Петров получил по лицу рукой, пенальти поставили, а сегодня Соболев получил и им не поставили. У нас какие-то абсолютно разные трактовки и непонятные правила у арбитров. Мне кажется, они судят по тому, как им сегодня прикольно сегодня какой-то эпизод трактовать. Поэтому понять, что там происходит, практически невозможно.

– Считаете ли вы, что судейство идет в пользу больших клубов?

– Конечно, это очевидно и тут все понятно. Вспомните хотя бы «великий» пенальти от Кукуяна в ворота «Динамо» Махачкалы. Ну это же вообще…

– Почему эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньоса сейчас никак не обсуждается? В прошлом туре два пенальти «Зенита» были долго на слуху.

– Во-первых, «Спартак» может купировать эти обсуждения. Во-вторых, у «Спартака» большая армия болельщиков. Если что-то не в пользу красно-белых, то это поднимается и муссируется, а если эпизод в их пользу, то они стараются наоборот подмести это под ковер, чтобы не сильно обсуждались такие моменты.

  • Голы у «Спартака» в этом матче забили Ливай Гарсия на 17-й минуте и Руслан Литвинов на 25-й.
  • Красно-белые занимают 6-е место с 38 очками после 22 туров.

Еще по теме:
Игрок «Крыльев», на которого претендует «Спартак», получил травму 3
«Спартак» заинтересовался немецким защитником 7
Названа позиция, которую «Спартак» собрался усилить летом 12
Комментарии (5)
MaxRnD
1774262906
(с) «У нас пенальти дают по-разному. Помимо нарушений, важно понимать кому дают, кому не дают» И этим всё сказано
OldenVad
1774263265
Со второй камеры было ощущение, что мяч попадает в грудь и потом в руку. С основной камеры, чисто рука.
Юбиляр
1774268022
Учи правила, осел! Судья РПЛ Федотов всё разжевал по полочкам !!! Гыгыгы
nik55
1774275076
тупой червяк читай правила
Главные новости
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
1
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
19
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
32
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
