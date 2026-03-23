Реакция Червиченко на попадание мяча в руку Маркиньосу в игре с «Оренбургом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку вингера команды Маркиньоса в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

На 67-й минуте встречи после выноса мяча защитником «Спартака» Русланом Литвиновым мяч попал в руку бразильца в штрафной площади красно-белых. Судейская бригада Рафаэля Шафеева не стала просматривать ВАР и не назначила пенальти в ворота москвичей.

– Был ли пенальти в данном эпизоде?

– На мой взгляд, да. Если бы эта рука была в игровом положении, то можно было не давать. Но поскольку Маркиньос эту руку поднял – прямо видно, как он схватил пятерней этот мяч – можно было дать. У нас пенальти дают по-разному. Помимо нарушений важно понимать кому дают, кому не дают.

В прошлом туре в матче «Спартака» и «Зенита» поставили первый пенальти, когда дернули Сантоса. В следующем матче с «Ростовом» Чистякова точно также дергают и ничего, фол пропустили.

Вчера у «Балтики» Петров получил по лицу рукой, пенальти поставили, а сегодня Соболев получил и им не поставили. У нас какие-то абсолютно разные трактовки и непонятные правила у арбитров. Мне кажется, они судят по тому, как им сегодня прикольно сегодня какой-то эпизод трактовать. Поэтому понять, что там происходит, практически невозможно.

– Считаете ли вы, что судейство идет в пользу больших клубов?

– Конечно, это очевидно и тут все понятно. Вспомните хотя бы «великий» пенальти от Кукуяна в ворота «Динамо» Махачкалы. Ну это же вообще…

– Почему эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньоса сейчас никак не обсуждается? В прошлом туре два пенальти «Зенита» были долго на слуху.

– Во-первых, «Спартак» может купировать эти обсуждения. Во-вторых, у «Спартака» большая армия болельщиков. Если что-то не в пользу красно-белых, то это поднимается и муссируется, а если эпизод в их пользу, то они стараются наоборот подмести это под ковер, чтобы не сильно обсуждались такие моменты.