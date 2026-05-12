Экс-игрок ЦСКА: «Зенит» на 99 процентов станет чемпионом, бронза достанется «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сказал, кто выиграет в РПЛ борьбу за 1-е и 3-е места.
«Зенит» на 99 процентов станет чемпионом. А бронза достанется «Спартаку». «Локомотиву» в последнем туре играть с ЦСКА – здесь все может случиться. Красно‑белые в гостях должны обыграть махачкалинское «Динамо», – сказал Гришин.
- После 29 туров «Зенит» набрал 65 очков и занимает 1-е место. Он опережает «Краснодар» на 2 очка. «Локомотив» идет 3-м с 53 очками. Он тоже опережает «Спартак» на 2 очка.
- В заключительном туре РПЛ «Краснодар» 17 мая дома сыграет с «Оренбургом», «Зенит» – на выезде с «Ростовом», «Спартак» в Каспийске против «Динамо Мх», а «Локомотив» в гостях встретится с ЦСКА.
