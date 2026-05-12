  • Экс-игрок ЦСКА: «Зенит» на 99 процентов станет чемпионом, бронза достанется «Спартаку»

Экс-игрок ЦСКА: «Зенит» на 99 процентов станет чемпионом, бронза достанется «Спартаку»

12 мая, 12:22
18

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сказал, кто выиграет в РПЛ борьбу за 1-е и 3-е места.

«Зенит» на 99 процентов станет чемпионом. А бронза достанется «Спартаку». «Локомотиву» в последнем туре играть с ЦСКА – здесь все может случиться. Красно‑белые в гостях должны обыграть махачкалинское «Динамо», – сказал Гришин.

  • После 29 туров «Зенит» набрал 65 очков и занимает 1-е место. Он опережает «Краснодар» на 2 очка. «Локомотив» идет 3-м с 53 очками. Он тоже опережает «Спартак» на 2 очка.
  • В заключительном туре РПЛ «Краснодар» 17 мая дома сыграет с «Оренбургом», «Зенит» – на выезде с «Ростовом», «Спартак» в Каспийске против «Динамо Мх», а «Локомотив» в гостях встретится с ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Краснодар Гришин Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1778579367
На счёт третьего места я бы не был так уверен. А вот Зенит теперь "своё" вряд-ли упустит !(..
Ответить
рылы
1778579937
пару лет назад в последнем туре чудом обыграли ростов, когда артур забил на 85й примерно минуте. эти так вцепились в результат, что не сломать их автобус было. короче, лёгкой прогулки не будет, хотя нам теперь и ничьи будет достаточно, лишь бы не пропустить какую-нибудь дуру в концовке.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778580314
Я тоже так думаю, что зенит чемпион, но лёгкой прогулки в Ростов не будет. Тем более из Краснодара туда пришлют громадные премиальные. гыгыгы
Ответить
Риш
1778581545
Локо возьмет бронзу,Цска не будет рвать ж...у
Ответить
Антрацитовый волхв
1778582080
Хотелось бы верить, но как ЦСКА победят Локо, они сейчас ужасно слабы‽
Ответить
oyabun
1778582792
Прогноз правильный по Спартаку, но тут должно много факторов сложиться. Я бы оценил 50/50.
Ответить
Cleaner
1778582821
Пока не закончился последний тур, шансы на чемпионство у Зенита и Краснодара 50 на 50!
Ответить
Интерес
1778588726
Гришин верит в ЦСКА, а в глазах его тоска.Смело ставит на "Спартак", а в ответ : "Молчи,дурак!"
Ответить
алдан2014
1778588933
В нашем чемпе любые чудеса возможны. Кони на кураже щас. Их команда зла до побед. Ставлю на победу коней и Спартака. С чемпионство всё ясно на 99%.
Ответить
a_who
1778596823
Конюшня из вредности сдаст матч.
Ответить
