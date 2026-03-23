В «Спартаке» оценили работу Карседо

23 марта, 16:28
9

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил работу главного тренера Хуана Карседо.

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге – прервал. Но самое главное – насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет ещe лучше», – сказал Некрасов.

  • Карседо был назначен главным тренером московского «Спартака» 5 января 2026 года.
  • Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
  • Под руководством испанского специалиста красно-белые провели шесть матчей: четыре победы, два поражения.

Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1774272872
Летом выпрут ссаной тряпкой с неустойкой. Гыгыгы
Ответить
Прокс
1774273214
Прервал го..вно.. течку!!!!
Ответить
slavа0508
1774273552
Рано что то оценивать . и те и те аутсайдеры ...
Ответить
САДЫЧОК
1774274999
Как только Барко играл впереди на своем месте и Жедсон- игра стала другой. Неужели этот Корседо раньше не видел этого?! Теперь нужно вывести из состава Зобнина и Умярова не заменять в конце матча- а выпускать для удержания счета!
Ответить
k611
1774285424
Пусть для начала сезон доиграют. Пока рано делать какие то выводы...
Ответить
