В «Спартаке» оценили работу Карседо

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил работу главного тренера Хуана Карседо.
«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге – прервал. Но самое главное – насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет ещe лучше», – сказал Некрасов.
- Карседо был назначен главным тренером московского «Спартака» 5 января 2026 года.
- Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
- Под руководством испанского специалиста красно-белые провели шесть матчей: четыре победы, два поражения.
