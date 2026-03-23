Стало известно о колоссальном убытке «Сочи»

Чистый убыток «Сочи» по итогам 2025 года составил 877,3 млн рублей.

Годом ранее «Сочи» показал прибыль в размере 463,3 млн рублей.

Выручка клуба сократилась почти на 500 млн рублей и составила 2,6 млрд. В отчетности «Сочи» раскрыл доход от продажи ТВ-прав, который достиг 197,1 млн рублей.

«Сочи» также в 4,6 раза увеличил расходы на молодежный футбол и потратил 660,3 млн рублей. Кроме того, клуб получил 49,7 млн рублей призовых выплат, что оказалось в четыре раза больше показателя 2024 года.