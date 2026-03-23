Наташа Королева дала смелое обещание на случай трофея «Динамо»

Певица Наташа Королева высказалась о возможном трофее «Динамо».
– Что вы готовы сделать, если «Динамо» выиграет Кубок России?
– Вы меня застали врасплох… Могу сделать офигенную вечеринку прямо на поле стадиона «ВТБ Арены». Позову всех болельщиков «Динамо», устроим массовый танцпол с любимыми песнями.
– Может, сочините песню про «Динамо»?
– У команды очень много классных песен. Не думаю, что еще одна песня на что-то повлияет. Мне кажется, лучше сделать какой-нибудь интерактив с песней «Маленькая страна», которую очень любят болельщики московского клуба. Обещаю, позову болельщиков «Динамо» со своей России и устроим дискотеку девяностых на стадионе.
- «Динамо» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России сыграет с «Краснодаром».
- Москвичи без трофеев с 1995 года.
- Тогда под руководством Константина Бескова был взят Кубок.
Источник: «РБ Спорт»