Основной полузащитник «Локомотива» допустил уход из клуба

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, что пока не смог договориться с клубом о новом контракте.

– Что у вас с контрактом?

– Пока не переподписал.

– Спортивный директор говорит, что на 99 процентов все решилось.

– Я ничего не могу сказать, никакие подписи еще не ставил.

– Предложение сделано?

– И с нашей, и со стороны клуба предложения сделаны. Но до общего знаменателя пока не дошли.

– Предложения от других клубов поступают?

– Вроде пока нет, но еще далековато до трансферного окна. До меня лично ничего не доходило.

– Какие у вас приоритеты? Остаться в «Локо»?

– Понятно, что приоритет – остаться в «Локомотиве», но в жизни бывает все. Не могу сказать, что 100 процентов буду играть в этом клубе следующие пять лет. Остаться хочу, а что будет в этой жизни – посмотрим.

– В СМИ всплывала информация об интересе «Краснодара».

– Со мной лично никто из «Краснодара» ничего не обсуждал.

– Какие причины, почему еще не переподписали контракт?

– Все еще не договорились.

– Но вероятность в 99 процентов, что вы останетесь в клубе, – это высокий процент.

– Пока еще вероятность, что я останусь, не 99 процентов.

– Откуда тогда такая уверенность у спортивного блока клуба?

– Это надо не у меня спрашивать.

– У вас есть напряжение по этому поводу?

– Перед сезоном я волновался, но потом спокойно для себя принял ситуацию: будь что будет. Я должен показывать хорошую игру, чтобы либо остаться здесь, либо были хорошие предложения.

– Как вы смотрите на спортивный проект нынешнего «Локомотива»? Что бы хотели увидеть в контракте клуба в спортивном плане?

– Дело не только в финансах, но и в задачах клуба. Хочется бороться за самые высокие места и проявить себя. С «Локомотивом» этого достичь можно.