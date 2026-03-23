Основной полузащитник «Локомотива» допустил уход из клуба

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, что пока не смог договориться с клубом о новом контракте.
– Что у вас с контрактом?
– Пока не переподписал.
– Спортивный директор говорит, что на 99 процентов все решилось.
– Я ничего не могу сказать, никакие подписи еще не ставил.
– Предложение сделано?
– И с нашей, и со стороны клуба предложения сделаны. Но до общего знаменателя пока не дошли.
– Предложения от других клубов поступают?
– Вроде пока нет, но еще далековато до трансферного окна. До меня лично ничего не доходило.
– Какие у вас приоритеты? Остаться в «Локо»?
– Понятно, что приоритет – остаться в «Локомотиве», но в жизни бывает все. Не могу сказать, что 100 процентов буду играть в этом клубе следующие пять лет. Остаться хочу, а что будет в этой жизни – посмотрим.
– В СМИ всплывала информация об интересе «Краснодара».
– Со мной лично никто из «Краснодара» ничего не обсуждал.
– Какие причины, почему еще не переподписали контракт?
– Все еще не договорились.
– Но вероятность в 99 процентов, что вы останетесь в клубе, – это высокий процент.
– Пока еще вероятность, что я останусь, не 99 процентов.
– Откуда тогда такая уверенность у спортивного блока клуба?
– Это надо не у меня спрашивать.
– У вас есть напряжение по этому поводу?
– Перед сезоном я волновался, но потом спокойно для себя принял ситуацию: будь что будет. Я должен показывать хорошую игру, чтобы либо остаться здесь, либо были хорошие предложения.
– Как вы смотрите на спортивный проект нынешнего «Локомотива»? Что бы хотели увидеть в контракте клуба в спортивном плане?
– Дело не только в финансах, но и в задачах клуба. Хочется бороться за самые высокие места и проявить себя. С «Локомотивом» этого достичь можно.
- 23-летний Карпукас в этом сезоне провел 27 матчей за красно-зеленых, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его нынешнего контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Карпукаса в 6 миллионов евро.