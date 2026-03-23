  • «Нет картошки, драки на заправках»: сотрудник «Зенита» раскрыл, что британские СМИ пишут про Россию

«Нет картошки, драки на заправках»: сотрудник «Зенита» раскрыл, что британские СМИ пишут про Россию

23 марта, 15:09
23

Сотрудник «Зенита» Марк Буллен рассказал, как работает британская пропаганда по отношению к России.

  • Буллен работает в «Зените» редактором англоязычных медиа.
  • Англичанин живет в России с 2014 года, ранее 11 лет работал полицейским в Великобритании.
  • В 2022 году получил российское гражданство, в России у него семья и четверо детей.
  • В 2024 году Буллен был задержан в Великобритании, после чего рассказывал о давлении и допросах.

– Были те, кто пытался убедить вас вернуться после февраля 2022-го?

– Были те, кто боялся говорить со мной. В Англии очень сильная пропаганда, это что-то нереальное. Если расскажу, вы не поверите. Помню, мне звонили: «Марк, в новостях сказали, что у вас в России нет картошки. Это правда?» Конечно, неправда. Однажды позвонила бабушка: «Сказали, что в ваших супермаркетах нет еды – и из-за этого бунт на улице». Я пошел в обычный магазин, перезвонил: «Бабушка, смотри, я в магазине». Она не могла поверить. Еще одна частая история: «В России нет бензина, там драки на заправках». Еще говорили, что весь Питер сидит без света после атаки беспилотниками. Бабушка всегда верила, так что была в шоке: «Это такую неправду там говорят?» Приходилось успокаивать.

Теперь все мои близкие знают, как работает, например, ВВС. Они, кстати, мне писали, просили об интервью. Но я не буду – им нельзя верить. Видела скандал с Трампом? Они просто взяли и отредактировали его речь (скандал вокруг BBC разгорелся в 2024-м: при монтаже речи Дональда Трампа склеили две фразы с интервалом почти в час – в итоге смысл стал жестче. Трамп подал в суд, а два руководителя BBC ушли в отставку – Спортс’’). Очень нечестные. Так и мои слова порежут. Я скажу: «Не люблю российские салатики с майонезом. Они ужасны». А на ВВС из этого сделают заголовок: «Буллен сказал, что Россия ужасна». Для меня это риск.

– Так всегда было, как считаете?

– Раньше – нет. Всегда было так: Советский Союз вот это сделал хорошо, а вот это – плохо. Сохранялся баланс. Теперь – только плохо. И много лжи.

– В комментариях над этими словами поиронизируют. Вы смотрите российское телевидение?

– Бывает, когда есть свободное время. Но я думаю, что в Англии с этим сейчас все хуже. Объясню на примере: когда случилась вся эта ситуация с моим гражданством, мне написал журналист из Ирландии. То есть даже не из Британии. Я сказал, что интервью не дам, но согласился уточнить факты, которые его интересовали. Через два-три дня он написал: «Я обсуждал эту ситуацию с Лондоном, и мне сказали, что писать об этом нельзя». Странно, да? И правда: после Daily Mail об этом написали только в GB News. Все. Ни слова. Это очень странно. Сегодня мне в твиттере написал парень из Швеции – попросил об интервью. Я о нем никогда не слышал, но в твиттере у него 30 тысяч подписчиков. Писали и из других стран, даже из США, но из Англии – ничего, ноль. Это очень странно. Недавно ответил журналисту из Daily Mail, который первым написал обо мне. Теперь он не читает мое сообщение. Это довольно необычно. Может, у него проблемы?

– В России тоже контролируют медиа.

– В Англии сейчас все хуже.

Источник: Спортс«
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
Айболид
1774268789
такую "информацию" всякие объедкины передают .
Ответить
нейтральныйкакникто
1774269453
И зачем это на ФУТБОЛЬНОМ сайте?
Ответить
Красногвардейчик
1774270863
ОБЪЕДКИН....ТЫ ГДЕ?!!!!))) Смотри какой фейк вбросили))) видимо совсем в его Жмэрынке тяжко, свет так и не дают(((
Ответить
FanatSerj
1774272991
Тюююю, ну конечно же тут классическая ЕС-овская фраза звучит: "Это же ДРУГОЕ"
Ответить
Vratarь
1774280385
То что там умеют лгать лучше наших - не новость. Там традиция столетиями не прерывается, у нас хоть паузы бывают.
Ответить
