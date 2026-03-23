Соболев выложил видео после попадания в «Клуб 100»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на попадание в «Клуб 100 Григория Федотова».
Он выложил пафосное видео в телеграм-канале.
Соболев ранее забил гол «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Он отличился в третьей игре подряд.
- Клуб Григория Федотова – символическое объединение футболистов, забивших не менее 100 голов за карьеру. В него входят как советские и российские игроки, так и иностранцы, достигшие этой отметки в составе российских клубов.
- У Соболева более 100 голов в карьере, однако не все из них учитываются по критериям клуба – в частности, не засчитываются мячи, забитые на ранних стадиях Кубка России.
