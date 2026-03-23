Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев выложил видео после попадания в «Клуб 100»

23 марта, 16:36
3

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на попадание в «Клуб 100 Григория Федотова».

Он выложил пафосное видео в телеграм-канале.

Соболев ранее забил гол «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Он отличился в третьей игре подряд.

  • Клуб Григория Федотова – символическое объединение футболистов, забивших не менее 100 голов за карьеру. В него входят как советские и российские игроки, так и иностранцы, достигшие этой отметки в составе российских клубов.
  • У Соболева более 100 голов в карьере, однако не все из них учитываются по критериям клуба – в частности, не засчитываются мячи, забитые на ранних стадиях Кубка России.

Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1774273841
Пафосное видео в маске и ластах
Ответить
Бумбраш
1774283201
А где нырок в клуб?
Ответить
ziborock
1774290605
Ну и дебил! Похлеще Артемона стал!)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 