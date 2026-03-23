Фан-шоп «Спартака» в 2026 году продал больше маек Довбни, чем фан-шоп «Зенита» – маек Соболева

Болельщики «Спартака» покупают в фан-шопе майки вратаря Александра Довбни.
«С начала года в фан-шопе московского «Спартака» на стадионе «Лукойл Арена» (плюс интернет-продажи) было продано 11 маек третьего вратаря клуба Александра Довбни», – написали красно-белые.
- Довбня не провел ни одного официального матча в сезоне 2025/26 за московский «Спартак».
- Ранее стало известно, что в фан-шопе «Зенита» на «Газпром Арене» не было продано ни одной майки футболиста «Зенита» Александра Соболева в текущем году, который забил 4 гола в 5 матчах 2026 года.
- Соболев ранее выступал за «Спартак» – в 2020-2024 годах. Затем игрока продали «Зениту» за 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Дай ударить»