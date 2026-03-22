Генич одним словом оценил длительную дисквалификацию Талалаева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о решении КДК РФС по главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.

«Можно было дать 10 и из них три – условно. Но, на самом деле, любое решение, которое вынес бы Контрольно-дисциплинарный комитет, было бы обсуждаемо. Если вспомнить события годичной давности, сколько [Деян] Станкович получил? Месяц отстранения.

Учитывая все происходящие обстоятельства, давай, будем честны: Талалаева дисквалифицировали не только за то, что он вмешался в игру и выбил мяч, что само по себе карается красной карточкой и одним матчем дисквалификации, так как у него уже три матча были дисквалификации до этого за неприличный жест, показанный во время матча со «Спартаком», здесь, думаю, ещe три матча он получил за то, что было после.

Три матча – ещe гуманно. Три месяца – вот это было бы точно жeстко», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».