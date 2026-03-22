Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич одним словом оценил длительную дисквалификацию Талалаева

Генич одним словом оценил длительную дисквалификацию Талалаева

22 марта, 11:35
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о решении КДК РФС по главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.

«Можно было дать 10 и из них три – условно. Но, на самом деле, любое решение, которое вынес бы Контрольно-дисциплинарный комитет, было бы обсуждаемо. Если вспомнить события годичной давности, сколько [Деян] Станкович получил? Месяц отстранения.

Учитывая все происходящие обстоятельства, давай, будем честны: Талалаева дисквалифицировали не только за то, что он вмешался в игру и выбил мяч, что само по себе карается красной карточкой и одним матчем дисквалификации, так как у него уже три матча были дисквалификации до этого за неприличный жест, показанный во время матча со «Спартаком», здесь, думаю, ещe три матча он получил за то, что было после.

Три матча – ещe гуманно. Три месяца – вот это было бы точно жeстко», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

  • Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Генич Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1774170548
Может 15 суток по старинке?
Ответить
нейтральныйкакникто
1774178700
Генич, Сколько уже можно мусолить это? Больше нечем о себе напомнить!??!Других проблем не видишь???
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 