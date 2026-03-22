Генич одним словом оценил длительную дисквалификацию Талалаева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о решении КДК РФС по главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.
«Можно было дать 10 и из них три – условно. Но, на самом деле, любое решение, которое вынес бы Контрольно-дисциплинарный комитет, было бы обсуждаемо. Если вспомнить события годичной давности, сколько [Деян] Станкович получил? Месяц отстранения.
Учитывая все происходящие обстоятельства, давай, будем честны: Талалаева дисквалифицировали не только за то, что он вмешался в игру и выбил мяч, что само по себе карается красной карточкой и одним матчем дисквалификации, так как у него уже три матча были дисквалификации до этого за неприличный жест, показанный во время матча со «Спартаком», здесь, думаю, ещe три матча он получил за то, что было после.
Три матча – ещe гуманно. Три месяца – вот это было бы точно жeстко», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».
- Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
- «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
- В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).