Талалаев дал важное обещание про футболистов «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пообещал, что игроки его команды не будут нырять и симулировать.
– Ради результата вы готовы на все?
– Нет. Мои футболисты никогда не будут, когда их толкают в грудь, прыгать с диким криком в сторону, раскидывая ноги, чтобы удалили игрока соперников.
А наш штаб никогда не будет тратить время на отработку нырков в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры.
Не будем и учить членов штаба театральным действиям, чтобы футболисты соперника, которые даже неправильно ведут себя по отношению к ним, получали карточки. Это абсолютно точно.
Мы, наоборот, не свистим спорные фолы на тренировках. И, может быть, поэтому сейчас три наших футболиста впервые в истории «Балтики» вызваны в сборную России.
- Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
- «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
- В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).