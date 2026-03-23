Талалаев дал важное обещание про футболистов «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пообещал, что игроки его команды не будут нырять и симулировать.

– Ради результата вы готовы на все?

– Нет. Мои футболисты никогда не будут, когда их толкают в грудь, прыгать с диким криком в сторону, раскидывая ноги, чтобы удалили игрока соперников.

А наш штаб никогда не будет тратить время на отработку нырков в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры.

Не будем и учить членов штаба театральным действиям, чтобы футболисты соперника, которые даже неправильно ведут себя по отношению к ним, получали карточки. Это абсолютно точно.

Мы, наоборот, не свистим спорные фолы на тренировках. И, может быть, поэтому сейчас три наших футболиста впервые в истории «Балтики» вызваны в сборную России.