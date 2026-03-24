Погребняк одним словом описал сезон «Спартака»

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк высказался о результатах красно-белых в сезоне-2025/26.
«Спартак» – большая загадка. Не только для нас с вами. Непонятно, что она преподнесет в очередном матче. В любом случае клуб выдал очередной провальный сезон.
Чтобы претендовать на более серьезные места, необходимы коренные изменения. Без новых трансферов и нового подхода не обойтись», – считает Погребняк.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
Источник: Sport24