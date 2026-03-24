Погребняк одним словом описал сезон «Спартака»

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк высказался о результатах красно-белых в сезоне-2025/26.

«Спартак» – большая загадка. Не только для нас с вами. Непонятно, что она преподнесет в очередном матче. В любом случае клуб выдал очередной провальный сезон.

Чтобы претендовать на более серьезные места, необходимы коренные изменения. Без новых трансферов и нового подхода не обойтись», – считает Погребняк.