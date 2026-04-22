Погребняк ответил, считает ли он «Спартак» топ-клубом

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк высказался о статусе московского клуба.
– В последнее время широко обсуждают статус «Спартака»: считать ли красно-белых топ-клубом. Какое у вас мнение по этому поводу?
– Конечно, «Спартак» – это топ-клуб.
– Но чемпионом клуб уже давно не становился.
– Я знаю, на что вы намекаете. И тут отвечу, как Андрей Тихонов ответил Андрею Аршавину – я это тоже читал. Поэтому повторюсь, «Спартак» – российский топ-клуб, однозначно.
- «Спартак» набрал 45 очков в 25 турах РПЛ.
- Красно-белые отстают от топ-3 на 3 балла.
- Столичная команда в последний раз выигрывала РПЛ в 2017 году.
