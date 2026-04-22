Погребняк ответил, считает ли он «Спартак» топ-клубом

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк высказался о статусе московского клуба.

– В последнее время широко обсуждают статус «Спартака»: считать ли красно-белых топ-клубом. Какое у вас мнение по этому поводу?

– Конечно, «Спартак» – это топ-клуб.

– Но чемпионом клуб уже давно не становился.

– Я знаю, на что вы намекаете. И тут отвечу, как Андрей Тихонов ответил Андрею Аршавину – я это тоже читал. Поэтому повторюсь, «Спартак» – российский топ-клуб, однозначно.