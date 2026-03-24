Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Ливай Гарсия забивает мало голов

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович назвал причины слабой результативности Ливая Гарсии в составе красно-белых.

Нападающего купили в феврале 2025 года у АЕКа за 18,7 миллиона евро.

Он провел за «Спартак» 39 матчей, в который забил десять голов и сделал пять ассистов.

В составе предыдущей команды Гарсия отличился 56 голами и 27 ассистами в 160 матчах.

«Он всегда играл центрального нападающего. Они его купили на эту позицию. Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. И вингером, и атакующим [полузащитником]...

Если его купили на позицию нападающего, то пусть он там и играет. По моему мнению – он игрок только этой позиции, все остальное ему не подходит.

И если тебя постоянно тренер ставит на некомфортную позицию, ты там не забиваешь голы, болельщики начинают на тебя давить, он начинает нервничать, на тренировке нервничает и не дает сто процентов, приезжает на игру и тоже не дает сто процентов.

Это его позиция, и он очень-очень хорошо играет на ней», – сказал Слишкович.