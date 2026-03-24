  • Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Ливай Гарсия забивает мало голов

Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Ливай Гарсия забивает мало голов

24 марта, 00:12
6

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович назвал причины слабой результативности Ливая Гарсии в составе красно-белых.

  • Нападающего купили в феврале 2025 года у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
  • Он провел за «Спартак» 39 матчей, в который забил десять голов и сделал пять ассистов.
  • В составе предыдущей команды Гарсия отличился 56 голами и 27 ассистами в 160 матчах.

«Он всегда играл центрального нападающего. Они его купили на эту позицию. Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. И вингером, и атакующим [полузащитником]...

Если его купили на позицию нападающего, то пусть он там и играет. По моему мнению – он игрок только этой позиции, все остальное ему не подходит.

И если тебя постоянно тренер ставит на некомфортную позицию, ты там не забиваешь голы, болельщики начинают на тебя давить, он начинает нервничать, на тренировке нервничает и не дает сто процентов, приезжает на игру и тоже не дает сто процентов.

Это его позиция, и он очень-очень хорошо играет на ней», – сказал Слишкович.

Еще по теме:
Игроки «Спартака» выступали за отстранение Соболева от команды 7
Хохлов оценил спорное высказывание Слишковича: «Что за пессимизм?» 2
В «Динамо Мх» приняли окончательное решение по Слишковичу 1
Источник: «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Слишкович Владимир
Комментарии (6)
FWSPM
1774308497
Мало по сравнению с чем? Соотношение голевых действий на то количество минут которое он провел на поле у него очень приличное. что в чемпе что в кубке. Это вопрос к тренерам какого чувак за 20 лямов сидит на лавке постоянно. Может карседо ему место на поле найдет.
Ответить
Прокс
1774330992
Выброс денег,как всегда...не народных!!!
Ответить
zigbert
1774336407
Может с Карседо разыграется. Надо отметить что Гарсия в начале сезона получил травму да и игрового времени у него было мало.
Ответить
Главные новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
1
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
Все новости
