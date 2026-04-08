  Слишкович назвал игрока «Спартака» с топовой физической готовностью

Слишкович назвал игрока «Спартака» с топовой физической готовностью

Вчера, 08:30
12

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал признание защитника команды Даниила Денисова лучшим игроком матча с «Локомотивом».

5 апреля красно-белые на своем поле победили красно-зеленых со счетом 2:1 в матче 23-го тура РПЛ.

– Лучшим игроком матча «Спартак» – «Локомотив» признали Даниила Денисова. Заслуженно или другие футболисты тоже претендовали на это?

– Я всегда против индивидуальных наград в футболе. Потому что это спорт, где играет 11 человек против 11. Если один или два не делают свою работу качественно, тогда ты не выиграешь и никто никакие призы не получит. Я думаю, что Денисов достаточно хорошо сыграл.

И против «Оренбурга», и сейчас против «Локомотива» у тренера была тактическая идея – спускать опорника на позицию Денисова, чтобы Даниил пошeл очень-очень-очень высоко, практически в атаку. У Денисова было два очень хороших момента забить гол. Денисов физически на топовом уровне, он успевает и закрыть сзади, и пойти вперeд в атаку. Он не привык иметь такие моменты, чуть-чуть хворала реализация. Но я думаю, что он очень хорошо сыграл, как и почти все игроки.

«Спартак» выпустил на поле 16-летнего Павла Полеха. На ваш взгляд, не было ли это немного авантюрой – в таком матче выпускать его на усиление атаки?

– Всe зависит от того, кто у тебя есть. Карседо решил выпустить этого мальчика, поставил на фланг. Я тоже люблю давать шансы молодым игрокам. Если тренер чувствует, что он уже готов на таком уровне играть, надо его в огонь сразу поставить. Знаете, чтобы он почувствовал, потому что профессионально играть в футбол, особенно в «Спартаке», это не сказка.

В футболе нет времени для «давай потихонечку, подожди, давай пять минут, давай две минуты, давай посмотрим». Сразу, если можешь – можешь, не можешь – не можешь. Для меня в футболе не существует молодого или старого игрока. Или умеешь, или не умеешь, неважно сколько тебе лет.

  • Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.
  • 23-летний Денисов в этом сезоне провел за красно-белых 32 матча, сделал 1 ассист.

Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Денисов Даниил Слишкович Владимир
Александр-Балашов-google
1775629781
Всё по делу. Жаль не дали поработать тренером Спартака подольше.
Император Бомжей
1775630126
Ну да, судя по матчу действительно машина, еще и из путых ворот в конце выбил)) Правда пенальти себе привез, который не поставили, но это дело другое!
R_a_i_n
1775630422
Физика хорошо, надёжность не очень.
Литейный 4 (returned)
1775632836
Бей беги не всегда актуально. Надо ещё уметь играть. Гыгыгы
VVM1964
1775632965
"Всадник без головы" !)...
NewLife
1775634824
Спасибо, что спас ворота, но по игре слабоват.
шахта Заполярная
1775638547
Если уже на то пошло, то пусть тренирует удары в створ ворот, а не как в игре с паровозом
Константин-Шапкин-google
1775641079
Осталось поработать над техникой завершения атаки
