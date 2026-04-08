Слишкович назвал игрока «Спартака» с топовой физической готовностью

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал признание защитника команды Даниила Денисова лучшим игроком матча с «Локомотивом».

5 апреля красно-белые на своем поле победили красно-зеленых со счетом 2:1 в матче 23-го тура РПЛ.

– Лучшим игроком матча «Спартак» – «Локомотив» признали Даниила Денисова. Заслуженно или другие футболисты тоже претендовали на это?

– Я всегда против индивидуальных наград в футболе. Потому что это спорт, где играет 11 человек против 11. Если один или два не делают свою работу качественно, тогда ты не выиграешь и никто никакие призы не получит. Я думаю, что Денисов достаточно хорошо сыграл.

И против «Оренбурга», и сейчас против «Локомотива» у тренера была тактическая идея – спускать опорника на позицию Денисова, чтобы Даниил пошeл очень-очень-очень высоко, практически в атаку. У Денисова было два очень хороших момента забить гол. Денисов физически на топовом уровне, он успевает и закрыть сзади, и пойти вперeд в атаку. Он не привык иметь такие моменты, чуть-чуть хворала реализация. Но я думаю, что он очень хорошо сыграл, как и почти все игроки.

– «Спартак» выпустил на поле 16-летнего Павла Полеха. На ваш взгляд, не было ли это немного авантюрой – в таком матче выпускать его на усиление атаки?

– Всe зависит от того, кто у тебя есть. Карседо решил выпустить этого мальчика, поставил на фланг. Я тоже люблю давать шансы молодым игрокам. Если тренер чувствует, что он уже готов на таком уровне играть, надо его в огонь сразу поставить. Знаете, чтобы он почувствовал, потому что профессионально играть в футбол, особенно в «Спартаке», это не сказка.

В футболе нет времени для «давай потихонечку, подожди, давай пять минут, давай две минуты, давай посмотрим». Сразу, если можешь – можешь, не можешь – не можешь. Для меня в футболе не существует молодого или старого игрока. Или умеешь, или не умеешь, неважно сколько тебе лет.