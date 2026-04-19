Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак объяснил негатив вокруг «Зенита»: «Победители никому не нравятся»

Семак объяснил негатив вокруг «Зенита»: «Победители никому не нравятся»

19 апреля, 18:13
85

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал негативный эмоциональный фон вокруг клуба.

– Сергей Богданович, скажите, пожалуйста, все-таки фон вокруг команды «Зенит» не совсем хороший. Как вы это прокомментируете?

– Почему?

– Не знаю, как это сказать, как это формулируется…

– Вы задайтесь вопросом «почему?», если вы слышите. У нас в городе прекрасный фон вокруг команды, команду все любят – абсолютно. И жители блокадного Ленинграда приходят, переживают, любят нашу команду. По посещаемости, если не ошибаюсь – это лучший стадион во всей Восточной Европе. Нас любят.

А по поводу других регионов, конечно, победители никому, наверное, не нравятся. Других причин, наверное, нет.

  • Семак в «Зените» с 2018 года
  • При нем команда взяла 6 чемпионств подряд.
  • Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (85)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1776618183
От сельдерея мозги высохли совсем!!! При чем здесь блокадный Ленинград? Ничего общего с нынешним сборищем пляжников..когда спонсор и владелец команды владеет фед.каналом, рассадил своих людей в РФС,а этот осел :"сильных не любят.." -сырожа,сильных уважают,а продажных презирают
Ответить
АЛЕКС 58
1776619599
Что Семак,что жена его с головой не дружат
Ответить
Cleaner
1776619787
Семак, не гони! КРАСНДАР победитель и он нравится ВСЕМ! А зенит ВСЕМ не нравится, потому, что он не победитель, а КУПЛЕННЫЙ чемпион! И именно поэтому ВСЕ называют питерский клуб ЗПРФом!!!
Ответить
NewLife
1776619885
"Победители никому не нравятся»" Особенно не нравятся победители за счет админ ресурса и судейского произвола, когда спасают краснокарточников и постоянно назначают левые пенальти, кухуян не даст соврать(((
Ответить
aaaaahhhh
1776622787
а почему Педриньо играл, у него же красная была в прошлом туре... аа потому что он в зените играет!!!:)))
Ответить
docndoc
1776624288
Админресурс никому не нравится, так точнее будет. Завёл себе Алёшенька дорогую игрушку, а большая часть Сибири без газа сидит, то есть добывать газ здесь можно, а по населённым пунктам проводить экономически невыгодно. Вот и вся миллеровская арифметика.
Ответить
Павелий
1776627596
Сирожа! 1)Да, вокруг Зенита-Газпрома уже много лет плохой фон. И если ты этого не видишь, то начни читать и слушать сам, а не через всех своих 14 помощников. 2)Никому не нравятся админресурсные выскочки. А победителей уважают. Напомнию в очередной раз: примерно 1999 год, Самара, Крылья играют с какой-то командой (не со Спартаком) и приличная часть стадиона начинает скандировать "Спартак - Чемпион!" 3)Интернет говорит, что в Питере живёт около 1600 жителей блокадного Ленинграда. Им всем 80+ лет. Если на какой-то матч пришло 2 человека, то не надо это записывать себе в заслуги. Я живу в Питере и знаю нескольких сотрудников Газпрома, которые активно среди друзей/соседей распространяют бесплатные билеты, так как почти никто не хочет ходить смотреть на Зенит-Сан-Паулосбург. ЗПРФ!
Ответить
bashnat013
1776672451
Интересно был бы ты победителем если спонсор был бы какая нибудь булочная!Что ж ты победителем с Уфой не стал!Чушь несет!
Ответить
ziborock
1776677119
Вообще то "победитель" сейчас Краснодар!!! И к нему нет негатива! А Зенит - ЗПРФ!)))
Ответить
ОК, Зенит!
1776692527
Да собственно нам нас рать любят нас не любят. Мы - лучшие из лучших. Остальное не волнует. Семак все четко определил - попробуйте сделать то же самое, что и Зенит за последние 7-мь лет, вот тогда и поговорим. С уважением можно относится к Балтике и быкам. И к их болелам. Там любят футбол и играют в футбол, а не сопли по интернетам размазывают. И, главное, от болельщиков этих команд всякую муть в отношении Зенита не услышишь. Профи уважают профи. Люди уважают людей. А от кого несет падалью всегда? Ответ очевиден - стоит только на бомбардир зайти в любую тему - масква пляшет. Особенно смешно читать малахольных, кои не удосуживаются даже разобраться в бюджетах клубов. Кто сколько тратит на трансферы, зарабатывает на билетах и коммерции. Для них главное тявкнуть погромчее. Но собаки лают - караван идет. Зенит - Чемпион!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 