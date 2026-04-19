Семак объяснил негатив вокруг «Зенита»: «Победители никому не нравятся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал негативный эмоциональный фон вокруг клуба.

– Сергей Богданович, скажите, пожалуйста, все-таки фон вокруг команды «Зенит» не совсем хороший. Как вы это прокомментируете?

– Почему?

– Не знаю, как это сказать, как это формулируется…

– Вы задайтесь вопросом «почему?», если вы слышите. У нас в городе прекрасный фон вокруг команды, команду все любят – абсолютно. И жители блокадного Ленинграда приходят, переживают, любят нашу команду. По посещаемости, если не ошибаюсь – это лучший стадион во всей Восточной Европе. Нас любят.

А по поводу других регионов, конечно, победители никому, наверное, не нравятся. Других причин, наверное, нет.