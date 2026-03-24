Талалаев назвал тренера РПЛ, которого он не уважает

24 марта, 04:54
11

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к Фабио Челестини из ЦСКА. Он признался, что не испытывает к нему уважения.

«Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам. На мой взгляд, следует обращать внимание на поступки. Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент – будет решение.

Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю», – сказал Талалаев.

  • Конфликт между Талалаевым и Челестини вспыхнул во время матча 21-го тура РПЛ в Калининграде.
  • В компенсированное время при счете 1:0 в пользу «Балтики» мяч покинул поле. Талалаев, желая затянуть время, выбил мяч на трибуны. Это спровоцировало игрока ЦСКА Энрике Кармо, который толкнул тренера калининградцев, после чего началась массовая потасовка с участием скамеек запасных обеих команд.
  • КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча, Челестини – на один.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (11)
Бумбраш
Интересно,а кто талалайку уважает?
Ответить
Fju-2
По мне, так Челестини как человек как раз наоборот заслуживает уважения. По крайней мере по высказываниям, он выглядит одним из самых адекватных главных тренеров в лиге за долгое время.
Ответить
boris63
Насрать на его высказывания, сначала самому год в психушке полежать, полечиться надо, а уже потом говорил бы о чьих то уважениях. Да и кому они нужны, от упыря.
Ответить
Alexander.saf
Балалайкин психически больной человек, что от него можно хорошего услышать. ТПРФ.
Ответить
Cleaner
Все НЕ УВАЖАЮТ быдлоту Талалаева...(((
Ответить
SLADE2019
Талалаев, как минимум не разумный человек. Такое впечатление, что он всю жизнь собирается работать исключительно в Балтике. Со многими маститыми клубами он поругался (Спартак, ЦСКА, Зенит, насколько мне помнится). Очень не разумный субъект. Очень.
Ответить
alp
ну мяч то талалаев выбил как гнида последняя
Ответить
mab1011
Тра-ла-лаев уже достал этим обсе-ратель-ством всех кто его забыл лизнуть...
Ответить
