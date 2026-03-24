Талалаев назвал тренера РПЛ, которого он не уважает

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к Фабио Челестини из ЦСКА. Он признался, что не испытывает к нему уважения.
«Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам. На мой взгляд, следует обращать внимание на поступки. Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент – будет решение.
Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю», – сказал Талалаев.
- Конфликт между Талалаевым и Челестини вспыхнул во время матча 21-го тура РПЛ в Калининграде.
- В компенсированное время при счете 1:0 в пользу «Балтики» мяч покинул поле. Талалаев, желая затянуть время, выбил мяч на трибуны. Это спровоцировало игрока ЦСКА Энрике Кармо, который толкнул тренера калининградцев, после чего началась массовая потасовка с участием скамеек запасных обеих команд.
- КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча, Челестини – на один.
