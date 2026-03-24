Реакция Генича на результативность Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева после зимней паузы.

«Сейчас поменялось то, что кто-то же должен в команде забивать. Учитывая, что он на острие и рядом хорошие партнeры, они действительно могут ему создать условия для того, чтобы забить. И если Саша будет находиться в створе, он бы забивал ещe больше.

Но он где-то от чрезмерного желания начинает себя разбрасывать по флангам. То, что он сейчас там цепляется за мячи и борется, выгрызает себе это место, это и так понятно. Он же сказал, что не будет хорошим мальчиком, а будет плохим.

Здесь история нападающего. Неважно, фамилия твоя Соболев, Угальде, Ливай. Ты можешь делать всe правильно, но у тебя мяч не будет лезть в ворота. Сейчас у него пошло. Для нападающего такой фарт – это действительно очень важно», – сказал Генич.