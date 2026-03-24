Реакция Генича на результативность Соболева

24 марта, 01:40
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева после зимней паузы.

«Сейчас поменялось то, что кто-то же должен в команде забивать. Учитывая, что он на острие и рядом хорошие партнeры, они действительно могут ему создать условия для того, чтобы забить. И если Саша будет находиться в створе, он бы забивал ещe больше.

Но он где-то от чрезмерного желания начинает себя разбрасывать по флангам. То, что он сейчас там цепляется за мячи и борется, выгрызает себе это место, это и так понятно. Он же сказал, что не будет хорошим мальчиком, а будет плохим.

Здесь история нападающего. Неважно, фамилия твоя Соболев, Угальде, Ливай. Ты можешь делать всe правильно, но у тебя мяч не будет лезть в ворота. Сейчас у него пошло. Для нападающего такой фарт – это действительно очень важно», – сказал Генич.

  • Соболев забил три мяча в трех последних матчах «Зенита» в РПЛ.
  • Всего в сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • У Соболева 14 матчей за сборную России, шесть голов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (3)
алдан2014
алдан2014
Кого ещё спросят за Соболева? А спросите Дегтярёва,может он слышал об таком футболисте
SLADE2019
1774339078
Можно подумать, что речь идет о какой то феерической результативности.
