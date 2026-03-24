Аршавин заявил о «чудовищной ситуации» в академии «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о проблемах спартаковской академии.
«Касаемо академии «Спартака», знаете, такая ситуация, мне кажется, чудовищная. Они, по-моему, где тренируются, академии чуть ли не арендуют эти поля. У меня такое чувство, что им принадлежит только чуть ли не манеж.
Потому что там много жаловались тренеры, что, условно, они хотели там потренироваться, а в это время не могут, там, допустим, вторая тренировка, потому что там арендаторы», – заявил Аршавин.
- В академии красно-белых занимается 13-летний сын экс-зенитовца – Арсений Аршавин.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
