Аршавин заявил о «чудовищной ситуации» в академии «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о проблемах спартаковской академии.

«Касаемо академии «Спартака», знаете, такая ситуация, мне кажется, чудовищная. Они, по-моему, где тренируются, академии чуть ли не арендуют эти поля. У меня такое чувство, что им принадлежит только чуть ли не манеж.

Потому что там много жаловались тренеры, что, условно, они хотели там потренироваться, а в это время не могут, там, допустим, вторая тренировка, потому что там арендаторы», – заявил Аршавин.