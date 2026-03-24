  • Аршавин заявил о «чудовищной ситуации» в академии «Спартака»

Аршавин заявил о «чудовищной ситуации» в академии «Спартака»

24 марта, 01:50
8

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о проблемах спартаковской академии.

«Касаемо академии «Спартака», знаете, такая ситуация, мне кажется, чудовищная. Они, по-моему, где тренируются, академии чуть ли не арендуют эти поля. У меня такое чувство, что им принадлежит только чуть ли не манеж.

Потому что там много жаловались тренеры, что, условно, они хотели там потренироваться, а в это время не могут, там, допустим, вторая тренировка, потому что там арендаторы», – заявил Аршавин.

  • В академии красно-белых занимается 13-летний сын экс-зенитовца – Арсений Аршавин.
  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
  • В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
  • Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
  • Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (8)
Mirak92
Mirak92
Что то много образины этой
Бумбраш
Бумбраш
Сует свой низкий центр тяжести куда угодно , только чтобы в зинке не работать...какой мерзкий гнусавый типок...душит жаба что его бывшая (кстати страшила ещё та)своего отпрыска в СШ Спартак отдала..ну это его проблемы
Бумбраш
Бумбраш
Ситуация на столько ужасна,что зинаида вынуждена закупать уголков оптом
ScarlettOgusania
1774327839
Аршавину за своей академией лучше бы следить: ни одного игрока за 5-6 лет не вырастили для игр за основную команду, играет "бразильский пляж Копакабана" вместо российской молодежи, которая сбегает из этой самой питерской "академии"...)
Айболид
Айболид
Предсказуемый визг обиженных )
ПалкоВводецъ007
ПалкоВводецъ007
Скоро и Закрывашка развалится. Бюджет не выдерживает ежегодные вливания неликвидов с физруками. Гыгыгы
FWSPM
FWSPM
за сынулю переживает. как он там)) ничего скоро выйдет в форме спартака в рпл. не важно тянет или нет. выпустят специально. подрыв газовых пердаков гарантирован))
