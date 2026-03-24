Стали известны сроки восстановления зенитовца Педро

Бразильский нападающий «Зенита» Педро избежал серьезной травмы.
По информации «СЭ», 20-летний вингер пропустит не более двух недель – его возвращение на поле ожидается сразу после международной паузы.
Из-за повреждения Педро не помог «Зениту» в выигранном гостевом матче против «Динамо» (3:1).
- Бразилец забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 27 играх сезона-2025/26.
- 14 марта он полностью провел матч против «Спартака» (2:0).
- Педро проводит в «Зените» третий сезон.
- Сообщалось, что его продадут летом за 40 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»