Стали известны сроки восстановления зенитовца Педро

Бразильский нападающий «Зенита» Педро избежал серьезной травмы.

По информации «СЭ», 20-летний вингер пропустит не более двух недель – его возвращение на поле ожидается сразу после международной паузы.

Из-за повреждения Педро не помог «Зениту» в выигранном гостевом матче против «Динамо» (3:1).