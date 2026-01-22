Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты

Завершилась первая половина матчей 7-го тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.
Лига Европы. 7 тур
Мальме - Црвена Звезда - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - V. Kostov , 16.
Фенербахче - Астон Вилла - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Д. Санчо, 25.
Янг Бойз - Лион - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Э. Мэйтленд-Найлс, 45+1.
Фейеноорд - Штурм - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Ц. Ватанабе, 5; 2:0 - А. Хадж Мусса, 69; 3:0 - Г. Борхес, 90.
Бранн - Мидтьюлланд - 3:3 (1:2)
Голы: 0:1 - М. Эрлич, 4; 1:1 - Н. Хольм, 19; 1:2 - Ж. Брумадо, 31; 2:2 - Э. Корнвиг, 68 (с пенальти); 2:3 - М. Эрлич, 70; 3:3 - Й. Солтведт, 90+10 (с пенальти).
ПАОК - Бетис - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - А. Живкович, 67; 2:0 - Г. Якумакис, 87 (с пенальти).
Болонья - Селтик - 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Р. Хатате, 6; 0:2 - О. Трасти, 40; 1:2 - Т. Даллинга, 58; 2:2 - Д. Роу, 72.
Удаления: нет - Р. Хатате, 34 (вторая ж.к).
Фрайбург - Маккаби - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - И. Матанович, 82.
Виктория - Порту - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Л. Черв, 6; 1:1 - D. Gül , 90.
Удаления: М. Выдра, 45+4 - нет.
Незабитые пенальти: нет - С. Омородион, 45+5.
Источник: «Бомбардир»