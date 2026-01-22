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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Виктория - Порту
Виктория - Порту: обзор матча 22 января 2026
Виктория
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
1 : 1
Завершен
Порту
6'
Л. Черв
90'
Д. Гюль
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Виктория - Порту
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Стефен Эустакиу
90'
ГОЛ! 1:1!
Дениз Гюль
Пас отдал
Якуб Кивиор
90'
+5'
85'
Желтая карточка
Якуб Кивиор
(неспортивное поведение)
Замена
Адриан Зеликович
️️️️➡️️
Томаш Ладра
83'
Травма
Томаш Ладра
82'
74'
Желтая карточка
Пабло Росарио
Желтая карточка
Принс Квабена Аду
72'
71'
Замена
Алан Варела
️️️️➡️️
Мартим Фернандеш
71'
Замена
Дениз Гюль
️️️️➡️️
Виллиам Гомес
70'
Желтая карточка
Ян Беднарек
(грубость)
Замена
Милан Гавел
️️️️➡️️
Денис Висински
60'
56'
Замена
Франсишку Моура
️️️️➡️️
Альберту Кошта
56'
Замена
Габриэль Вейга
️️️️➡️️
Родригу Мора
46'
Замена
Пепе
️️️️➡️️
Борха Сайнс
45'
+5
Пенальти не реализован
Саму Омородион
Красная карточка
Матей Выдра
(игра рукой)
45'
+4
45'
+7'
Замена
Принс Квабена Аду
️️️️➡️️
Кристоф Кабонго
34'
Травма
Кристоф Кабонго
33'
Желтая карточка
Мерчас Доски
(грубость)
14'
ГОЛ! 1:0!
Лукас Черв
Пас отдал
Матей Валента
6'
Показать весь матч
Live: Виктория - Порту
Поле
Текстовая версия
90+3'
Сколько минут добавил судья? 5.
90+2'
Момент не реализован! Samu Aghehowa (Порту). Пас отдал Francisco Moura.
90'
Гол! 1:1! Забил Дениз Гюль (Порту).
89'
Момент не реализован! Габриэль Вейга (Порту).
85'
Якуб Кивиор (Порту) получил желтую карточку.
85'
Samu Aghehowa (Порту) сыграл рукой.
83'
Merchas Doski (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Дениз Гюль (Порту).
83'
Замена у команды Виктория. Tomas Ladra ушел, Adrian Zeljkovic вышел.
83'
Пауза окончена. Матч продолжается.
82'
Пауза в матче. Травму получил Tomas Ladra (Виктория).
79'
Дениз Гюль (Порту) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория). Пас отдал Пепе.
77'
Момент не реализован! Lukas Cerv (Виктория). Навешивал Tomas Ladra с углового.
76'
Диогу Кошта отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
76'
Prince Adu (Виктория) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Диогу Кошта (Порту). Пас отдал Tomas Ladra.
75'
Samu Aghehowa (Порту) пробил по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория). Пас отдал Дениз Гюль .
75'
Момент не реализован! Дениз Гюль (Порту). Пас отдал Габриэль Вейга.
75'
Правила нарушил Milan Havel (Виктория).
75'
Дениз Гюль (Порту) заработал штрафной в атаке.
75'
Момент не реализован! Karel Spacil (Виктория). Пас отдал Merchas Doski.
74'
Пабло Росарио (Порту) получил желтую карточку.
74'
Prince Adu (Виктория) заработал штрафной на левом фланге.
74'
Правила нарушил Пабло Росарио (Порту).
74'
Пауза окончена. Матч продолжается.
73'
Пауза в матче. Проблемы у команды Порту.
72'
Prince Adu (Виктория) получил желтую карточку.
71'
Замена у команды Порту. Мартим Фернандеш ушел, Алан Варела вышел.
71'
Замена у команды Порту. Виллиам Гомес ушел, Дениз Гюль вышел.
70'
Ян Беднарек (Порту) получил желтую карточку за фол.
70'
Tomas Ladra (Виктория) заработал штрафной на левом фланге.
70'
Правила нарушил Ян Беднарек (Порту).
69'
Prince Adu (Виктория) заработал штрафной на левом фланге.
69'
Правила нарушил Мартим Фернандеш (Порту).
67'
Момент не реализован! Якуб Кивиор (Порту). Навешивал Габриэль Вейга с углового.
67'
Lukas Cerv отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Порту.
67'
Удар заблокирован. Бил Пабло Росарио (Порту).
66'
Удар заблокирован. Бил Габриэль Вейга (Порту). Ассистент - Пепе.
65'
Пауза окончена. Матч продолжается.
64'
Пауза в матче. Травму получил Lukas Cerv (Виктория).
64'
Lukas Cerv отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Порту.
64'
Удар заблокирован. Бил Пепе (Порту). Ассистент - Samu Aghehowa.
62'
Milan Havel (Виктория) заработал штрафной на правом фланге.
62'
Правила нарушил Якуб Кивиор (Порту).
60'
Замена у команды Виктория. Denis Visinsky ушел, Milan Havel вышел.
60'
Виктор Фрохольдт (Порту) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Правила нарушил Prince Adu (Виктория).
56'
Замена у команды Порту. Альберту Кошта ушел, Francisco Moura вышел.
56'
Замена у команды Порту. Родригу Мора ушел, Габриэль Вейга вышел.
55'
Момент не реализован! Якуб Кивиор (Порту). Пас отдал Виктор Фрохольдт.
54'
Prince Adu (Виктория) заработал штрафной на правом фланге.
54'
Правила нарушил Мартим Фернандеш (Порту).
50'
Пауза окончена. Матч продолжается.
49'
Пауза в матче. Травму получил Tomas Ladra (Виктория).
49'
Момент не реализован! Виллиам Гомес (Порту).
48'
Lukas Cerv отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Порту.
47'
Удар заблокирован. Бил Пабло Росарио (Порту). Ассистент - Альберту Кошта.
45'
Замена у команды Порту. Борха Сайнс ушел, Пепе вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+8'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+7'
Karel Spacil отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Порту.
45+4'
Matej Vydra (Виктория) получил красную карточку.
45+3'
Решение ВАР. заработал пенальти!
45'
Сколько минут добавил судья? 7.
45'
Matej Vydra (Виктория) сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
45'
Удар заблокирован. Бил Якуб Кивиор (Порту). Длинный пас делал Родригу Мора.
44'
Амар Мемич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Порту.
43'
Samu Aghehowa (Порту) заработал штрафной в атаке.
43'
Правила нарушил Karel Spacil (Виктория).
41'
Момент не реализован! Prince Adu (Виктория). Пас отдал Matej Vydra.
41'
Виллиам Гомес (Порту) заработал штрафной в атаке.
41'
Правила нарушил Cheick Souare (Виктория).
41'
Ян Беднарек (Порту) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Karel Spacil (Виктория).
40'
Ян Беднарек отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
40'
Удар заблокирован. Бил Denis Visinsky (Виктория). Ассистент - Merchas Doski.
39'
Karel Spacil (Виктория) заработал штрафной в атаке.
39'
Правила нарушил Samu Aghehowa (Порту).
38'
Удар заблокирован. Бил Denis Visinsky (Виктория). Ассистент - Tomas Ladra.
37'
Момент не реализован! Амар Мемич (Виктория). Пас отдал Denis Visinsky.
36'
Samu Aghehowa (Порту) пробил головой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория). Длинный пас делал Мартим Фернандеш.
35'
Matej Valenta (Виктория) сыграл рукой.
35'
Samu Aghehowa (Порту) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Karel Spacil (Виктория).
35'
Замена у команды Виктория. Christophe Kabongo ушел, Prince Adu вышел.
34'
Пауза окончена. Матч продолжается.
33'
Пауза в матче. Травму получил Christophe Kabongo (Виктория).
32'
Пауза окончена. Матч продолжается.
31'
Пауза в матче. Проблемы у команды Порту.
28'
Samu Aghehowa (Порту) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Matej Valenta (Виктория).
23'
Момент не реализован! Амар Мемич (Виктория). Пас отдал Matej Vydra.
20'
Samu Aghehowa (Порту) заработал штрафной в атаке.
20'
Правила нарушил Karel Spacil (Виктория).
20'
Пауза окончена. Матч продолжается.
19'
Пауза в матче. Травму получил Мартим Фернандеш (Порту).
19'
Родригу Мора (Порту) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория). Пас отдал Борха Сайнс.
18'
Борха Сайнс (Порту) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория).
16'
Tomas Ladra (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Пабло Росарио (Порту).
13'
Merchas Doski (Виктория) получил желтую карточку за фол.
13'
Мартим Фернандеш (Порту) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Merchas Doski (Виктория).
12'
Момент не реализован! Christophe Kabongo (Виктория). Пас отдал Merchas Doski.
11'
Пауза окончена. Матч продолжается.
11'
Пауза в матче. Травму получил Lukas Cerv (Виктория).
10'
Правила нарушил Ян Беднарек (Порту).
10'
Christophe Kabongo (Виктория) заработал штрафной на левом фланге.
9'
Denis Visinsky (Виктория) в офсайде.
6'
Гол! 1:0! Забил Lukas Cerv (Виктория). Ассистент - Matej Valenta.
5'
Правила нарушил Виллиам Гомес (Порту).
5'
Cheick Souare (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Флориан Вигеле отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Порту.
3'
Борха Сайнс (Порту) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория). Пас отдал Альберту Кошта.
2'
Cheick Souare отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Порту.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
32
Матей Валента
АП
9
Денис Висински
АП
15
Амар Мемич
ПВ
11
Матей Выдра
(К)
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Порту
1
Диогу Кошта
(К)
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
86
Родригу Мора
АП
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЛФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
33
Adam Novak
ЦФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
74
Франсишку Моура
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Пепе
ЛВ
27
Дениз Гюль
ЦФ
72
André Miranda
ЦФ
2-3-3-2
44
Вигеле
14
Доски
5
19
Суаре
6
Черв
18
Ладра
32
Валента
9
Висински
15
Мемич
25
Кабонго
11
Выдра
4-1-3-2
1
Кошта
52
Фернандеш
4
Кивиор
5
Беднарек
20
Кошта
13
Росарио
17
Сайнс
86
Мора
8
Фрохольдт
9
Омородион
7
Гомес
9
Висински
24
Гавел
24
Гавел
9
Висински
18
Ладра
80
Зеликович
80
Зеликович
18
Ладра
25
Кабонго
25
Аду
25
Аду
25
Кабонго
20
Кошта
74
Моура
74
Моура
20
Кошта
52
Фернандеш
22
Варела
22
Варела
52
Фернандеш
86
Мора
10
Вейга
10
Вейга
86
Мора
17
Сайнс
11
Пепе
11
Пепе
17
Сайнс
7
Гомес
27
Гюль
27
Гюль
7
Гомес
Остались в запасе
Виктория
Порту
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
72
André Miranda
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
12
Daniel Suchy
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
33
Adam Novak
ЦФ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
72
André Miranda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Главный тренер
Франческо Фариоли
Виктория
Точно не сыграют
Сампсон Дуэ
ЦЗ
Лукаш Гейда
ЦЗ
Патрик Грошовски
ЦП
Вацлав Емелка
ЦЗ
Адам Кадлец
ЦЗ
Ян Копиц
ЦП
Dávid Krčík
ЦФ
Ян Палушка
ЦЗ
Tom Sloncik
ЦП
Dominik Tapaj
ВР
Даниэль Васулин
ЦФ
Порту
Точно не сыграют
Янн Карамо
ЛВ
Нехуэн Перес
ЦЗ
Tomás Pérez
ЦП
Тиаго Силва
ЦЗ
Люк де Йонг
ЦФ
Статистика матча Виктория - Порту
2
1
4
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
230
468
Сейвы
7
1
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.34
2.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Доосан Арена
Посещаемость:
11108
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