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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Болонья - Селтик
Болонья - Селтик: обзор матча 22 января 2026
Болонья
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
58'
Т. Даллинга
72'
Д. Роу
6'
Р. Хатате
40'
О. Трасти
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Селтик
Завершен
90'
+5'
87'
Замена
Паулу Бернарду
️️️️➡️️
Арне Энгелс
Замена
Хараламбос Ликояннис
️️️️➡️️
Николо Казале
85'
76'
Замена
Энтони Ролстон
️️️️➡️️
Colby Donovan
76'
Замена
Джонни Кенни
️️️️➡️️
Хен-Джун Ян
Замена
Николо Камбьяги
️️️️➡️️
Льюис Фергюсон
73'
Замена
Риккардо Орсолини
️️️️➡️️
Бенха Домингес
73'
ГОЛ! 2:2!
Джон Роу
72'
ГОЛ! 1:2!
Тейс Даллинга
Пас отдал
Йенс Одгор
58'
Замена
Йенс Одгор
️️️️➡️️
Томмазо Побега
56'
46'
Замена
Бенжамин Нигрен
️️️️➡️️
Себастьян Тунекти
45'
+2'
40'
ГОЛ! 0:2!
Остон Трасти
Пас отдал
Арне Энгелс
Желтая карточка
Хуан Миранда
(фол)
39'
34'
Вторая желтая
Рео Хатате
31'
Желтая карточка
Рео Хатате
27'
Желтая карточка
Дайзен Маэда
(грубость)
6'
ГОЛ! 0:1!
Рео Хатате
Пас отдал
Дайзен Маэда
Показать весь матч
Live: Болонья - Селтик
Поле
Текстовая версия
90+1'
Надир Цортеа (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Правила нарушил Остон Трасти (Селтик).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
89'
Момент не реализован! Йенс Одгор (Болонья). Длинный пас отдал Риккардо Орсолини.
88'
Николо Камбьяги (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Паулу Бернарду (Селтик).
88'
Замена у команды Селтик. Арне Энгелс ушел, Паулу Бернарду вышел.
87'
Пауза окончена. Матч продолжается.
87'
Пауза в матче. Травму получил Остон Трасти (Селтик).
86'
Николо Камбьяги (Болонья) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Каспер Шмейхель (Селтик). Пас отдал Тейс Даллинга.
85'
Замена у команды Болонья. Николо Казале ушел, Хараламбос Ликояннис вышел.
85'
Момент не реализован! Риккардо Орсолини (Болонья). Длинный пас отдал Хуан Миранда.
83'
Йенс Одгор (Болонья) в офсайде.
80'
Лайам Скейлз (Селтик) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Правила нарушил Риккардо Орсолини (Болонья).
80'
Киран Тирни отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
79'
Johnny Kenny (Селтик) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Скорупски (Болонья). Пас отдал Арне Энгелс.
78'
Николо Казале (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Правила нарушил Johnny Kenny (Селтик).
77'
Замена у команды Селтик. Colby Donovan ушел, Энтони Ролстон вышел.
77'
Замена у команды Селтик. Хен-Джун Ян ушел, Johnny Kenny вышел.
76'
Риккардо Орсолини (Болонья) в офсайде.
73'
Замена у команды Болонья. Benja Dominguez ушел, Риккардо Орсолини вышел.
73'
Замена у команды Болонья. Льюис Фергюсон ушел, Николо Камбьяги вышел.
72'
Гол! 2:2! Забил Jonathan Rowe (Болонья).
71'
Арне Энгелс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
71'
Льюис Фергюсон (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил Арне Энгелс (Селтик).
70'
Момент не реализован! Йенс Одгор (Болонья). Пас отдал Льюис Фергюсон.
69'
Пауза окончена. Матч продолжается.
69'
Пауза в матче. Травму получил Colby Donovan (Селтик).
68'
Правила нарушил Льюис Фергюсон (Болонья).
68'
Colby Donovan (Селтик) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Момент не реализован! Льюис Фергюсон (Болонья). Длинный пас отдал Надир Цортеа.
67'
Удар заблокирован. Бил Benja Dominguez (Болонья).
65'
Момент не реализован! Йенс Одгор (Болонья). Длинный пас отдал Николо Казале.
65'
Удар заблокирован. Бил Benja Dominguez (Болонья). Ассистент - Торбьорн Хеггем.
62'
Момент не реализован! Йенс Одгор (Болонья). Пас отдал Николо Казале.
61'
Йенс Одгор (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Каспер Шмейхель (Селтик). Пас отдал Николо Казале.
58'
Гол! 1:2! Забил Тейс Даллинга (Болонья). Ассистент - Йенс Одгор (с углового).
58'
Момент не реализован! Йенс Одгор (Болонья). Навешивал Никола Моро с углового.
58'
Бенжамин Нигрен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
57'
Лайам Скейлз отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
57'
Удар заблокирован. Бил Никола Моро (Болонья). Ассистент - Льюис Фергюсон.
56'
Замена у команды Болонья. Томмазо Побега ушел, Йенс Одгор вышел.
55'
Benja Dominguez (Болонья) пробил (левой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Томмазо Побега.
55'
Киран Тирни отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
53'
Дайзен Маэда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
53'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Rowe (Болонья).
53'
Удар заблокирован. Бил Benja Dominguez (Болонья). Ассистент - Льюис Фергюсон.
51'
Николо Казале (Болонья) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Каспер Шмейхель (Селтик). Пас отдал Тейс Даллинга.
51'
Удар заблокирован. Бил Benja Dominguez (Болонья).
50'
Правила нарушил Хен-Джун Ян (Селтик).
50'
Benja Dominguez (Болонья) заработал штрафной на левом фланге.
48'
Момент не реализован! Хуан Миранда (Болонья). Пас отдал Никола Моро.
48'
Момент не реализован! Дайзен Маэда (Селтик). Пас отдал Бенжамин Нигрен.
47'
Льюис Фергюсон (Болонья) пробил головой по воротам. Сейв сделал Каспер Шмейхель (Селтик). Длинный пас делал Надир Цортеа.
45'
Замена у команды Селтик. Себастьян Тунекти ушел, Бенжамин Нигрен вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:2.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Льюис Фергюсон (Болонья). Ассистент - Тейс Даллинга.
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Каспер Шмейхель отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
45'
Томмазо Побега (Болонья) пробил головой по воротам. Сейв сделал Каспер Шмейхель (Селтик). Длинный пас делал Никола Моро.
45'
Остон Трасти отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
45'
Удар заблокирован. Бил Никола Моро (Болонья). Ассистент - Торбьорн Хеггем.
43'
Момент не реализован! Тейс Даллинга (Болонья). Длинный пас отдал Benja Dominguez.
40'
Гол! 0:2! Забил Остон Трасти (Селтик). Ассистент - Арне Энгелс (с углового).
40'
Момент не реализован! Арне Энгелс (Селтик). Навешивал Киран Тирни с углового.
39'
Томмазо Побега отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Селтик.
39'
Хуан Миранда (Болонья) получил желтую карточку за фол.
39'
Хен-Джун Ян (Селтик) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Хуан Миранда (Болонья).
38'
Момент не реализован! Benja Dominguez (Болонья). Длинный пас отдал Jonathan Rowe.
37'
Момент не реализован! Николо Казале (Болонья). Навешивал Benja Dominguez с углового.
36'
Colby Donovan отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
35'
Пауза окончена. Матч продолжается.
35'
Пауза в матче. Травму получил Хуан Миранда (Болонья).
34'
Рео Хатате (Селтик) получил 2-ю желтую карточку за фол.
34'
Хуан Миранда (Болонья) заработал штрафной на левом фланге.
34'
Правила нарушил Рео Хатате (Селтик).
33'
Остон Трасти отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
33'
Удар заблокирован. Бил Хуан Миранда (Болонья).
32'
Каллум МакГрегор отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
32'
Остон Трасти отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
32'
Удар заблокирован. Бил Jonathan Rowe (Болонья).
31'
Рео Хатате (Селтик) получил желтую карточку за фол.
31'
Льюис Фергюсон (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
31'
Правила нарушил Рео Хатате (Селтик).
29'
Правила нарушил Тейс Даллинга (Болонья).
29'
Остон Трасти (Селтик) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Дайзен Маэда (Селтик) получил желтую карточку за фол.
27'
Николо Казале (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил Дайзен Маэда (Селтик).
26'
Момент не реализован! Надир Цортеа (Болонья). Пас отдал Nikola Moro.
25'
Никола Моро (Болонья) заработал штрафной в атаке.
25'
Правила нарушил Каллум МакГрегор (Селтик).
23'
Хуан Миранда (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Каспер Шмейхель (Селтик). Пас отдал Никола Моро.
23'
Каспер Шмейхель отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
22'
Лайам Скейлз отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
21'
Правила нарушил Colby Donovan (Селтик).
21'
Benja Dominguez (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Себастьян Тунекти отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
19'
Удар заблокирован. Бил Тейс Даллинга (Болонья). Длинный пас делал Хуан Миранда.
19'
Удар заблокирован. Бил Тейс Даллинга (Болонья). Ассистент - Никола Моро.
18'
Каллум МакГрегор отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
17'
Хен-Джун Ян (Селтик) заработал штрафной на правом фланге.
17'
Правила нарушил Хуан Миранда (Болонья).
17'
Надир Цортеа (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Каспер Шмейхель (Селтик). Пас отдал Jonathan Rowe.
16'
Каллум МакГрегор (Селтик) в офсайде.
14'
Рео Хатате (Селтик) заработал штрафной в атаке.
14'
Правила нарушил Льюис Фергюсон (Болонья).
11'
Киран Тирни (Селтик) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Надир Цортеа (Болонья).
8'
Хуан Миранда (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил Хен-Джун Ян (Селтик).
8'
Дайзен Маэда (Селтик) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Скорупски (Болонья).
8'
Момент не реализован! Остон Трасти (Селтик). Навешивал Арне Энгелс с углового.
7'
Лукаш Скорупски отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Селтик.
7'
Хен-Джун Ян (Селтик) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Лукаш Скорупски (Болонья). Пас отдал Дайзен Маэда.
5'
Гол! 0:1! Забил Рео Хатате (Селтик). Ассистент - Дайзен Маэда.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
41
Рео Хатате
ЦП
27
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
23
Себастьян Тунекти
ЛФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
71
Luca Lai
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
50
Sean Mcardle
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
3-3-3-1
1
Скорупски
33
Миранда
17
Хеггем
16
Казале
19
Фергюсон
6
Моро
4
Побега
30
Домингес
11
Роу
20
Цортеа
24
Даллинга
4-3-1-2
1
Шмейхель
51
6
Трасти
5
Скейлз
63
Тирни
41
Хатате
27
Энгелс
42
МакГрегор
13
Ян
11
Маэда
23
Тунекти
16
Казале
22
Ликояннис
22
Ликояннис
16
Казале
19
Фергюсон
28
Камбьяги
28
Камбьяги
19
Фергюсон
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
30
Домингес
7
Орсолини
7
Орсолини
30
Домингес
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
27
Энгелс
28
Бернарду
28
Бернарду
27
Энгелс
23
Тунекти
8
Нигрен
8
Нигрен
23
Тунекти
13
Ян
9
Кенни
9
Кенни
13
Ян
Остались в запасе
Болонья
Селтик
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
71
Luca Lai
ЦП
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
50
Sean Mcardle
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
71
Luca Lai
ЦП
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
50
Sean Mcardle
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болонья
Точно не сыграют
Федерико Бернардески
ПВ
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Джон Лукуми
ЦЗ
Чиро Иммобиле
ЦФ
Сантьяго Кастро
ЦФ
Селтик
Точно не сыграют
Хулиан Араухо
ПЗ
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Келечи Ихеначо
ЦФ
Hayato Inamura
ЦЗ
Алистер Джонстон
ПЗ
Жота
ЛВ
Callum Osmand
ЦП
Марсело Сараччи
ЛЗ
Стивен Уэлш
ЦЗ
Shin Yamada
ЦФ
Статистика матча Болонья - Селтик
1
1
2
Всего ударов по воротам
36
8
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
16
2
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
526
241
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
15
3
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
24
8
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
2.64
2.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Информация о матче
Главный судья:
Василиос Фотиас
Стадион:
Ренато ДальАра
Посещаемость:
23791
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17.05.2026
Болонья
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Селтик
3 : 1
16.05.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Мазервелл
2 : 3
13.05.2026
Селтик
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 0
03.05.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
25.04.2026
Рома
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Селтик
3 : 1
16.05.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Мазервелл
2 : 3
13.05.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Хиберниан
1 : 2
03.05.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Селтик
3 : 1
25.04.2026
Фалкирк
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