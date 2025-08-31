Введите ваш ник на сайте
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: онлайн-трансляция 31 августа 2025
Рейнджерс
31.08.2025, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
- : -
Не начался
Селтик
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Рейнджерс
Селтик
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Виктория» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.85
11 августа, 08:59
«Рейнджерс» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 20:35
«Панатинаикос» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.00
29 июля, 10:44
«Рейнджерс» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 20:35
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
Прогноз на точный счет матча «Рейнджерс» – «Селтик»: Премьершип, 4 мая 2025
3 мая, 12:39
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
5 марта, 20:08
Компани прокомментировал ничью «Баварии» с «Селтиком»
19 февраля, 09:22
Лига чемпионов. «Бавария» с трудом прошла «Селтик», «Брюгге» выбил «Аталанту», «Монако» вылетел от «Бенфики»
19 февраля, 01:00
1
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Все
Рейнджерс
Селтик
Лига чемпионов, 3 раунд
Виктория
2 : 1
12.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
Лига чемпионов, 3 раунд
Рейнджерс
3 : 0
05.08.2025
Виктория
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
1 : 0
03.08.2025
Сент-Миррен
Лига чемпионов, 3 раунд
Виктория
2 : 1
12.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
Лига чемпионов, 3 раунд
Рейнджерс
3 : 0
05.08.2025
Виктория
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
1 : 1
02.08.2025
Рейнджерс
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
1 : 0
03.08.2025
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
1 : 1
17.05.2025
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2025
Хиберниан
Архив
