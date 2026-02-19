Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Селтик» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Селтик» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 21:50
Селтик
19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Штутгарт
21' Б. Нигрен
15' Б. Эль-Ханнус 28' Б. Эль-Ханнус 57' Д. Левелинг 90+3' Т. Томаш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Штутгарт
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-2-1-3
1
Шмейхель
63
Тирни
5
Скейлз
6
Трасти
22
Араухо
42
МакГрегор
8
Бернарду
8
Нигрен
17
Тунекти
70
Чванчара
38
Маэда
3-3-1-3
1
Нюбель
29
Ельч
3
Хендрикс
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
24
Хабот
11
Эль-Ханнус
9
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
63
Тирни
4
Сараччи
4
Сараччи
63
Тирни
8
Бернарду
5
Хатате
5
Хатате
8
Бернарду
8
Нигрен
14
МакКован
14
МакКован
8
Нигрен
38
Маэда
13
Ян
13
Ян
38
Маэда
70
Чванчара
17
Ихеначо
17
Ихеначо
70
Чванчара
24
Хабот
14
Жакес
14
Жакес
24
Хабот
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
Остались в запасе
Селтик
Штутгарт
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
51
Colby Donovan
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
51
Colby Donovan
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Селтик
Точно не сыграют
Бенжамин Артюр
ЦЗ
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
Арне Энгелс
ЦП
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Алистер Джонстон
ПЗ
Жота
ЛВ
Адам Монтгомери
ЛЗ
Джоэль Мвука
ПВ
Callum Osmand
ЦП
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Штутгарт
Точно не сыграют
Ноа Дарвих
АП
Джастин Диль
ЦФ
Стефан Дрляча
ВР
Лазар Йованович
АП
Паскаль Штенцель
ПЗ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Статистика матча Селтик - Штутгарт
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
7
Офсайды
2
1
Количество передач
555
507
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.88
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Штутгарта», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик»«Штутгарт»

«Селтик» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Штутгарт Селтик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+