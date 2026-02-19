19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Составы команд
Селтик
Селтик
4-2-1-3
1
Шмейхель
63
Тирни
5
Скейлз
6
Трасти
22
Араухо
42
МакГрегор
8
Бернарду
8
Нигрен
17
Тунекти
70
Чванчара
38
Маэда
3-3-1-3
1
Нюбель
29
Ельч
3
Хендрикс
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
24
Хабот
11
Эль-Ханнус
9
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
63
Тирни
4
Сараччи
4
Сараччи
63
Тирни
8
Бернарду
5
Хатате
5
Хатате
8
Бернарду
8
Нигрен
14
МакКован
14
МакКован
8
Нигрен
38
Маэда
13
Ян
13
Ян
38
Маэда
70
Чванчара
17
Ихеначо
17
Ихеначо
70
Чванчара
24
Хабот
14
Жакес
14
Жакес
24
Хабот
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
Остались в запасе
Селтик
Штутгарт
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
51
Colby Donovan
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
51
Colby Donovan
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
1
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Селтик
Точно не сыграют
Статистика матча Селтик - Штутгарт
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
7
Офсайды
2
1
Количество передач
555
507
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.88
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Штутгарта», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»