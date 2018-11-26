Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шотландия. Премьер-лига
Команды
Селтик
Мартин О'Нил
Мартин О'Нил
Селтик
Северная Ирландия
1 марта 1952 (74)
Тренер
Статистика
Новости
Фото
МакКарти снова возглавил сборную Ирландии
2018.11.26 08:32
О’Нил и Кин покинули сборную Ирландии после вылета команды в дивизион С Лиги наций
2018.11.21 14:35
Главный тренер сборной Ирландии О’Нил может принять «Сток Сити»
2018.01.07 13:12
Главный тренер сборной Северной Ирландии: «Вылетели из-за грубейшей ошибки судьи в первом матче»
2017.11.12 23:50
4
Мартин О’Нил — о ничьей со сборной Дании: «Это пока все, на что мы можем рассчитывать»
2017.11.12 01:51
1
О'Нил: «ЧМ в России все еще в тысяче миль от нас»
2016.11.13 10:15
2
О'Нил: «Ирландия показала феноменальный футбол»
2016.06.23 07:16
О’Нил: «Мы до самого конца пытались выиграть»
2016.06.13 21:53
О’Нил: «Я никогда так не гордился своей командой»
2015.11.17 01:59
1
О'Нил: «Нас ждет равное противостояние»
2015.11.16 08:40
О`Нил: «Приятно, что игроки не отказываются выходить на поле»
2015.11.15 08:24
О’Нил: «Справиться с Джеко будет непросто»
2015.11.13 09:25
О'Нил: «Ирландии понадобится немного удачи»
2015.10.12 11:08
Лев: «У Ирландии была только одна возможность забить»
2015.10.09 17:00
Мартин О`Нил: «Проявили мужество и отвагу»
2015.10.09 01:23
О'Нил: «Не уверен, что ФИФА сама понимает, как проводит жеребьевку отбора ЧМ»
2015.07.25 23:42
5
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+