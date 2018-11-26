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    Мартин О'Нил

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия О'Нил
    Гражданство Северная Ирландия
    Дата рождения 1 марта 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирландия 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.10.2019 Грузия 0 : 0 Ирландия
    15.10.2019 Швейцария 2 : 0 Ирландия
    18.11.2019 Ирландия 1 : 1 Дания
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