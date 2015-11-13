О’Нил: «Справиться с Джеко будет непросто»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 против Боснии и Герцеговины, который состоится сегодня на стадионе «Билино Поле» в Зенице и начнется в 22:45 по московскому времени. По словам специалиста, несмотря на потери команды, нужно решать задачу по выходу на чемпионат Европы.



«Всю неделю только и разговоров, что о наших потерях. Даже еще до того, как мы собрались, ведь и так было ясно, что есть дисквалифицированные. Это все играет свою роль, но тут важно, как ты справишься с ситуацией, потому что через две недели никто и вспомнит, кто там был травмирован, а кто – дисквалифицирован.



Мы обсуждали тех, кто не приедет, но работать надо с теми, кто приехал, и быть готовым к трудностям. А будет трудно. Джеко очень хороший игрок, хотя у боснийцев есть и другие мастера. Он в отличной форме. Справиться с ним будет непросто, но мы все же попытаемся его остановить», – сказал О’Нил.