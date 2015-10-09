Мартин О`Нил: «Проявили мужество и отвагу»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нил поделился своими впечатлениями от победы над Германией (1:0) в рамках отбора Евро-2016.

«Чтобы победить чемпионов мира, нужно приложить невероятные усилия. Мои игроки сделали это. Мы проявили мужество и отвагу. Нам пришлось выдержать большое давление. Мы уже в плей-офф и готовы зайти еще дальше после матча с Польшей», – заявил О`Нил.

Отметим, 11 октября в Варшаве состоится матч Польша – Ирландия. Победитель этой встречи получит путевку в финальную часть Евро-2016. В случае ничьей 0:0 или 1:1 дальше пройдут поляки. Если будет зафиксирована ничья со счетом 2:2 и более, то из группы выйдут ирландцы.