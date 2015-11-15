О`Нил: «Приятно, что игроки не отказываются выходить на поле»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нил в преддверии ответного стыкового матча против команды Боснии и Герцеговины рассказал о кадровой ситуации в своем коллективе. Отметим, что первая встреча завершилась с ничейным счетом 1:1.

«О`Ши и Уолтерс не сыграли в Зенице из-за дисквалификаций, но первый по причине повреждения задней мышцы бедра рискует пропустить и ответную встречу в Дублине. Лонг не играл в Боснии из-за травмы голеностопа.

Джон Уолтерс возвращается в строй. Надеюсь, ничего плохого с ним не случится. Лонг не отказывается от помощи. У него нет игровой практики, которая очень и очень важна, но приятно, что он не отказывается выходить на поле», – заявил специалист.