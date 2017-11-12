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  • Мартин О’Нил — о ничьей со сборной Дании: «Это пока все, на что мы можем рассчитывать»

Мартин О’Нил — о ничьей со сборной Дании: «Это пока все, на что мы можем рассчитывать»

12 ноября 2017, 01:51
1

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил прокомментировал ничью в первом стыковом матче европейского отбора к ЧМ-2018 со сборной Дании (0:0).

«Игра была сложной, и ничья — это все, на что пока мы можем рассчитывать. Мы хотим сыграть лучше дома перед своими фанатами. Нам бы стоило это сделать.

Во вторник надо выигрывать. Возможно, для этого придется забить пару мячей, ведь и Дания может забить нам. Мы должны быть более креативными в ответной встрече и должны забивать. В нашем противостоянии все еще ничья», — сказал О'Нил.

Матч Ирландия – Дания пройдет 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

Источник: Independent.ie
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ирландия Дания О'Нил Мартин
Комментарии (1)
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Danish Dynamite
1510549179
Будет видно. Ясно одно: поддержка ирландцев в Дублине будет просто чумовая.
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