О'Нил: «ЧМ в России все еще в тысяче миль от нас»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил пообщался с журналистами после матча квалификации ЧМ-2018 с Австрией (1:0).

«Австрия, естественно, будет расстроена, потому что они потеряли три очка. Но что-то подсказывает мне, что у этой команды еще есть шанс. Мы всегда считали, эта группа будет ровной, и я думаю, что команды будут по-прежнему отбирать очки друг от друга. Я рад, что мы выиграли, очень приятно иметь 10 очков после четырех матчей, но ЧМ в России все еще в тысяче миль от нас», — сказал он.