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Шотландия. Премьер-лига
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Селтик
Мартин О'Нил
Статистика
Мартин О'Нил - статистика
Селтик
Северная Ирландия
1 марта 1952 (74)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Селтик
7 : 1
18.10.2026
Хартс
Лига Европы, 2 тур
Бенфика
4 : 1
15.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
0 : 2
11.10.2026
Селтик
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Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Селтик
3
0
3
0
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Лига Европы, 2 тур
Бенфика
4 : 1
15.10.2026
Селтик
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
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