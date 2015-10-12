О'Нил: «Ирландии понадобится немного удачи»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил признался, что его команда потерпела очень обидное поражение в последнем матче отборочного турнира Евро-2016.

«Очень обидно, что мы не забили второй мяч, однако впереди у нас по-прежнему стыковые матчи. Победа над Германией в четверг позволяла нам выйти на Евро даже в случае результативной ничьей, 2:2 или больше. К сожалению, сыграть на уровне, на котором мы действовали дома, в Варшаве не удалось.

Впереди еще два матча, и игроки будут готовы биться в «стыках». С нетерпением жду жеребьевки. Возможно, нам понадобится немного удачи, но сейчас даже неважно, где мы будем проводить ответный матч – дома или на выезде», – сказал О'Нил.

Напомним, что сборная Ирландии уступила на выезде сборной Польши со счетом 1:2.