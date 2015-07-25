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    • О'Нил: «Не уверен, что ФИФА сама понимает, как проводит жеребьевку отбора ЧМ»

    О'Нил: «Не уверен, что ФИФА сама понимает, как проводит жеребьевку отбора ЧМ»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил выразил недовольство принципами жеребьевки отборочного турнира к Чемпионату мира — 2018.
    «Не знаю, какую систему ФИФА сейчас использует. Я даже не уверен, что чиновники сами понимают это. У Уэльса произошел удивительный скачок: четыре года назад они были в шестой корзине, сейчас – в первой», – приводит слова специалиста Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    25.07.2015 23:42
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    Комментарии (6)
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    DXTK
    1437857455
    Уэльс Бельгию обыграл отсюда такой комичный итог жеребьевки и не бывалый взлет. Хотя в свою Очередь Бельгия взлетела еще выше, занимает второе или третье место среди сборных по регламенту ФИФА.
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    Поц
    1437857959
    Согласен. Бред какой-то. Франция и Италия во второй корзине, а никому не нужный Уэльс в первой. Я хочу на ЧМ Францию и Италию, я не хочу Уэльс.
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    CL2014
    1437873665
    Согласен. Я это отлично помню и сегодня очень удивился. На чм 2014 отборе они были в корзине с сан марино, мальтой, Люксембургом итд
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    cska plus
    1437882188
    Там много непонятного, румыния в первой корзине((
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    112910415
    1437932761
    импровизация, однако
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    ologreds
    1694997541
    numo436775
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