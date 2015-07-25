О'Нил: «Не уверен, что ФИФА сама понимает, как проводит жеребьевку отбора ЧМ»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил выразил недовольство принципами жеребьевки отборочного турнира к Чемпионату мира — 2018.
«Не знаю, какую систему ФИФА сейчас использует. Я даже не уверен, что чиновники сами понимают это. У Уэльса произошел удивительный скачок: четыре года назад они были в шестой корзине, сейчас – в первой», – приводит слова специалиста Sports.ru.
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