О’Нил: «Мы до самого конца пытались выиграть»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил прокомментировал исход матча первого тура Евро-2016 против команды Швеции (1:1).

«Мы должны были выигрывать уже в концу первой половины, но упустили все свои моменты, выйдя вперед только во втором тайме. Футболисты отчаянно хотят играть, они голодны до футбола.

Мы пропустили, но я не могу предъявить претензий игрокам, ведь они показали потрясающую игру. Мы до самого конца пытались выиграть. Я выпустил на замену Кина и МакГиди, потому мы хотели выиграть.

Думаю, мы справились с Ибрагимовичем, вынудив его вдалеке от наших ворот», – сказал О’Нил.