Лев: «У Ирландии была только одна возможность забить»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал итог матча отборочного цикла Евро-2016 против Ирландии (0:1). По словам специалиста, его команда была наказана за то, что растратила большое количество моментов.



«Следовало ожидать, что Ирландия будет стоять в обороне вдевятером, порой даже вдесятером, всей командой отходить за линию мяча и пытаться делать длинные забросы наудачу. У соперника была одна, только лишь одна возможность забить. Мои игроки свели на нет 99 длинных забросов, но когда случился 100-й по счету, это оказалось чересчур», – сказал немец.

Ранее своими впечатлениями о матче поделился главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нил.