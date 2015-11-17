О’Нил: «Я никогда так не гордился своей командой»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил поделился впечатлениями от победы в ответном стыковом матче против команды Боснии и Герцеговины (2:0). Ирландцы вышли на чемпионат Европы 2016 года.

«Я никогда так не гордился своей командой. Мы отлично играли в этом отборочном цикле, начиная с первой же встречи против Грузии, когда нам удалось победить благодаря мячам МакГиди со счетом 2:1. Тогда я подумал, что эти три очка могут впоследствии стать решающими. У наших футболистов есть не все качества, но мужество и решительность у них есть точно», – говорит О’Нил.

Также наставник прокомментировал сделанные им замены.

«Я сделал двойную замену, чтобы удержать устраивающий нас счет. Босния и Герцеговина имела голевые моменты, и если бы они их реализовали, то перехватили бы инициативу. Замены привнесли в нашу игру свежесть и надежность».