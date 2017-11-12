Главный тренер сборной Северной Ирландии: «Вылетели из-за грубейшей ошибки судьи в первом матче»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил после ответного стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира-2018 против Швейцарии (0:0) прокомментировал итог противостояния.

По итогам двух матчей (1:0) путевку на турнир в Россию получили швейцарцы.

«Мы отдали все силы. Просто феноменально то, как игроки выложились за меня, за друг друга и за свою страну.

В конечном итоге мы вылетели из-за грубейшей ошибки судьи в первой встрече. Но мы просто круто отреагировали на случившееся в четверг.

Временами нам везло, но мы давили до самого конца и сохраняли мечту поехать на ЧМ-2018», – сказал О'Нил.