Майкл О'Нил
Тренер
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Сток Сити
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|5 июля 1969
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Сток Сити
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|5 июля 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Сток Сити
|3 : 0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Блэкпул
|1 : 0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|21.02.2023
|Суонси
|1 : 3
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|Сток Сити
|0 : 1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|28.02.2023
|Сток Сити
|0 : 1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|04.03.2023
|Сандерленд
|1 : 5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|10.03.2023
|Сток Сити
|3 : 2
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 36 тур