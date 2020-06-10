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    Майкл О'Нил

    Тренер
    Имя Майкл
    Фамилия О'Нил
    Команда Сток Сити
    Гражданство Северная Ирландия
    Дата рождения 5 июля 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Сток Сити 3 : 0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Блэкпул 1 : 0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    21.02.2023 Суонси 1 : 3 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Сток Сити 0 : 1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    28.02.2023 Сток Сити 0 : 1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    04.03.2023 Сандерленд 1 : 5 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    10.03.2023 Сток Сити 3 : 2 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сток Сити 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Хартлпул Юнайтед 0 : 3 Сток Сити
    29.01.2023 Сток Сити 3 : 1 Стивенидж
    28.02.2023 Сток Сити 0 : 1 Брайтон
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