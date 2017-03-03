Главный тренер сборной Северной Ирландии может возглавить «Лестер»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил может возглавить «Лестер». Как сообщает источник, руководство «лис» в ближайшее время проведет переговоры с 47-летним специалистом.

Напомним, должность главного тренера «Лестера» стала вакантной после увольнения Клаудио Раньери, который по итогам прошлого сезона привел английский клуб к первому в истории команды чемпионству.

Отметим, что на данный момент «лисы» занимают в турнирной таблице АПЛ 15-е место, находясь в двух баллах от зоны вылета.