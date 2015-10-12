Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    О’Нил: «На Евро хотим выжать максимум»

    Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил считает, что его команда пробилась в финальный турнир Евро во Франции за счет мастерства, а не везения.

    «Думаю, все наши ребята высоко оценивают это достижение и поедут на Евро, чтобы насладиться игрой. Правда, во Францию мы отправимся не только за этим. Мы хотим не просто оказать достойное сопротивление. Мы хотим выжать из этого турнира максимум.

    Конечно, я расстроен тем, что нам не удалось победить, но я рад первому месту в группе. Все в раздевалке разделяют мои чувства. Мы пробились на Евро заслуженно, а не просто за счет везения», – сказал О’Нил.

    Напомним, что сборная Северной Ирландии провела свой последний матч в квалификации Евро-2016 против сборной Финляндии (1:1).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997008
    numo445106
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+