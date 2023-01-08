Майкл О'Нил - статистика
Тренер
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Сток Сити
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|5 июля 1969
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Сток Сити
|Гражданство
|Северная Ирландия
|Дата рождения
|5 июля 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.03.2023
|Мидлсбро
|1 : 1
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|18.03.2023
|Сток Сити
|0 : 0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|01.04.2023
|Ковентри
|0 : 4
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|07.04.2023
|Сток Сити
|1 : 2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|10.04.2023
|Бирмингем Сити
|0 : 0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 41 тур