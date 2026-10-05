Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012