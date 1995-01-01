Главный тренер Северной Ирландии О’Нил: «В первом тайме против Германии мы играли великолепно»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил объяснил причины поражение против сборной Германии (0:2) в отборе к Евро-2020.

«В первом тайме мы играли великолепно. Я вижу этот матч, как упущенную возможность, но Германия не дает много шансов. У нас было примерно четыре опасных момента. Игра против соперника подобного уровня – большой скачок в карьерах наших игроков. Я горд тем, как они играли. Теперь мы должны показать свою лучшую игру против Голландии. Если у нас будет шанс, мы должны его реализовать», – заявил О’Нил.