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    Главный тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него отменили игру против «МЮ»

    Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменен за несколько минут до его начала.

    Главный тренер «Стока» Майкл О’Нил сдал положительный тест на коронавирус.

    Матч должен был состояться 9 июня в тренировочном центре «МЮ».

    Когда стало известно о положительном тесте О’Нила, его команда разминалась на поле.

    Впоследствии игроки «МЮ» провели тренировку, а игроки «Стока» покинули территорию стадиона.

    • В начале июня тестирование на коронавирус прошли 1094 представителя 24 клубов Чемпионшипа.
    • Положительный результат был выявлен у девяти человек из шести клубов.
    • Также в июне на COVID-19 были проверены 1195 футболистов и сотрудников клубов АПЛ, но ни один из тестов не дал положительный результат.

    Источник: Официальный сайт «Сток Сити»

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    Сегодня, 08:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      arkhipovstan 24 минуты назад

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      Рейтинг: -79

      Аденн 1 час назад

      а в пи D ерском бЗените токмо глисты. Бомжи однако, не соблюдают средства гигиены. бу-га-га.

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