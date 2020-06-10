Главный тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него отменили игру против «МЮ»

Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменен за несколько минут до его начала.
Главный тренер «Стока» Майкл О’Нил сдал положительный тест на коронавирус.
Матч должен был состояться 9 июня в тренировочном центре «МЮ».
Когда стало известно о положительном тесте О’Нила, его команда разминалась на поле.
Впоследствии игроки «МЮ» провели тренировку, а игроки «Стока» покинули территорию стадиона.
- В начале июня тестирование на коронавирус прошли 1094 представителя 24 клубов Чемпионшипа.
- Положительный результат был выявлен у девяти человек из шести клубов.
- Также в июне на COVID-19 были проверены 1195 футболистов и сотрудников клубов АПЛ, но ни один из тестов не дал положительный результат.
Источник: Официальный сайт «Сток Сити»