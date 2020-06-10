Главный тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него отменили игру против «МЮ»

Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменен за несколько минут до его начала.

Главный тренер «Стока» Майкл О’Нил сдал положительный тест на коронавирус.

Матч должен был состояться 9 июня в тренировочном центре «МЮ».

Когда стало известно о положительном тесте О’Нила, его команда разминалась на поле.

Впоследствии игроки «МЮ» провели тренировку, а игроки «Стока» покинули территорию стадиона.