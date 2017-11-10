Тренер Северной Ирландии: «Я еще не встречал худшего судейства»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил критически высказался относительно работы бригады арбитров в первом стыковом матче к ЧМ-2018 против Швейцарии. Его команда уступила 0:1 за счет пенальти, назначенным на 58-й минуте румынским арбитром Овидиу Хэцеганой. Реализовал 11-метровый Рикардо Родригес.

«На таком уровне я еще не встречал худшего решения судьи. Рука Корри Эванса была не в неестественном положении, мяч ее даже не задел. Ни по одному из критериев это не игра рукой в штрафной площади.

После таких решений невольно станешь сторонником видеопросмотров. Их нужно использовать для решающих моментов в игре. Это именно тот случай, момент бы просмотрели, и сказали, что это не пенальти.

Фол Шера? Я сначала не думал, что это была красная карточка, потому что было начало встречи. Но если рассмотреть эпизод сейчас, то это чистое удаление. В международных играх редко бывают такие моменты.

Сейчас мы должны забыть о всех этих моментах. Они должны послужить нам мотивацией на ответный матч», – сказал О’Нил.

Напомним, что ответная встреча состоится в воскресенье, 12 ноября.