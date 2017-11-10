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  • Тренер Северной Ирландии: «Я еще не встречал худшего судейства»

Тренер Северной Ирландии: «Я еще не встречал худшего судейства»

10 ноября 2017, 10:17
5

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил критически высказался относительно работы бригады арбитров в первом стыковом матче к ЧМ-2018 против Швейцарии. Его команда уступила 0:1 за счет пенальти, назначенным на 58-й минуте румынским арбитром Овидиу Хэцеганой. Реализовал 11-метровый Рикардо Родригес.

«На таком уровне я еще не встречал худшего решения судьи. Рука Корри Эванса была не в неестественном положении, мяч ее даже не задел. Ни по одному из критериев это не игра рукой в штрафной площади.

После таких решений невольно станешь сторонником видеопросмотров. Их нужно использовать для решающих моментов в игре. Это именно тот случай, момент бы просмотрели, и сказали, что это не пенальти.

Фол Шера? Я сначала не думал, что это была красная карточка, потому что было начало встречи. Но если рассмотреть эпизод сейчас, то это чистое удаление. В международных играх редко бывают такие моменты.

Сейчас мы должны забыть о всех этих моментах. Они должны послужить нам мотивацией на ответный матч», – сказал О’Нил.

Напомним, что ответная встреча состоится в воскресенье, 12 ноября.

Источник: The Guardian
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Швейцария Эванс Корри Шер Фабиан О'Нил Майкл Хацеган Овидиу
Комментарии (5)
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ДСА
1510299025
При ничьей шансы еще сохранялись, а с поражением почти равны 0.
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ivantsevivan
1510299685
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_Evgen_57
1510300379
ты еще наше судейство не видел
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Torvald64
1510301855
Серьёзно, рука вообще левая. И не рука там вовсе, а плечо, причём прижатое к телу. К сожалению, помятуя о постоянных скандалах в еврокубках в прошлом сезоне и подобные случаи, можно констатировать, что уровень судейства во всём мире не на высоте. Правда, конкретно в этом случае повторы не сильно помогут. Арбитр и так всё прекрасно видел, и похоже, в соответствии с его представлениями это достаточное основание для 11 метров. Нужно проработать чёткий и не допускающий двойного толкования набор критериев, что считать игру рукой, а что нет. Нужно исключать двойные стандарты, когда у одного судьи свои представления, а у другого свои, когда один и тот же фол в чужой штрафной или в центре поля свистится, а в своей - "недостаточные основания для пенальти" или наоборот.
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Виталич
1510305654
наши судьи ангелы, по сравнению с этими зарубежными баранами..руки б и близко не было..
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