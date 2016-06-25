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  • О’Нил: «Удивлен, что Уэльс так легко обыграл Россию, у которой игроки сильнее, чем у нас»

О’Нил: «Удивлен, что Уэльс так легко обыграл Россию, у которой игроки сильнее, чем у нас»

25 июня 2016, 22:20
11

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Уэльса (0:1).

«Я был удивлен, что Уэльс так легко победил Россию. Главное, что Бэйлу нельзя давать пространство. А Россия, игравшая слишком открыто, этого не сделала. А ведь у России игроки сильнее, чем у нас, они профессионалы более высокого класса.

Но тактически мы сыграли лучше. Бэйл не получал свободы. У нас против него в основном действовал Эванс – и сыграл великолепно», – сказал О’Нил.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Уэльс Северная Ирландия О'Нил Майкл
Комментарии (11)
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acer2003
1466883370
Нет , О'Нил, ты не прав, в Сборной России нет профессионалов и игроков высокого класса, там деревья и брёвна
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de bruyne
1466890950
С тобой все хорошо? у россие когда игроки были вообще как СССР распал?
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ЖОРРО
1466893814
"Я был удивлен, что Уэльс так легко победил Россию. " А мы,к сожалению,уже привыкли...(((((
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gambler35
1466894252
Да я ваще то тоже был этим удивлен...
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fakel-vrn
1466897186
не всегда от игроков все зависит, бываетч то и от тренера...как в сб. россии например... уверен....при другом тренере результат был бы другим.... даже при копелле...зато денег сколько съкономил мудко...хотя и с копелло у них на двоих неплохо получалось)
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triton004
1466898948
Сами в шоке,как эти дереволазы могли им проиграть
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yorgenbarenz
1466927117
Майкл удивлён.... А мы-нет ! Ты-тренер и раньше в футбол играл,а у нас соплеменники своего протиснули в готовый,мощный клуб, а потом и в сборную ! Хотя,этот слуцкер, годен только парикмахерами командовать.
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VeniaminS
1466928472
Кержаков сыграл бы лучше Дзюбы!!!
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Diesel133
1466928780
а мы вот не удивлены
Ответить
Саня БУБА
1466929651
....к сожалению, у нас нет ни одного Эванса!!!
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