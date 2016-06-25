О’Нил: «Удивлен, что Уэльс так легко обыграл Россию, у которой игроки сильнее, чем у нас»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Уэльса (0:1).

«Я был удивлен, что Уэльс так легко победил Россию. Главное, что Бэйлу нельзя давать пространство. А Россия, игравшая слишком открыто, этого не сделала. А ведь у России игроки сильнее, чем у нас, они профессионалы более высокого класса.

Но тактически мы сыграли лучше. Бэйл не получал свободы. У нас против него в основном действовал Эванс – и сыграл великолепно», – сказал О’Нил.